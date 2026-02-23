Бурак Озчивит рассказал о дружбе с Никасом Сафроновым, увлечении живописью и парикмахерским искусством

что почитать?

Актриса недовольна, что ей приходится зазря ходить на пробы

«Не хочу доказывать, что не покупала диплом»: Марина Александрова пожаловалась на режиссёров

В прокате с 23 апреля

«Наши жизни принадлежат нам»: Софи Тёрнер и Кит Харингтон в трейлере «Проклятого рыцаря»

Данила Козловский, Павел Прилучный и Гуфи Медалин осознают современность через тяжелое прошлое

Спасти бессмертного: 5 российских фильмов про попаданцев во времена Великой Отечественной

У него был диагностирован боковой амиотрофический склероз

Эрик Дэйн умер в возрасте 53 лет

Закончились съемки фильма «Отель "У погибшего альпиниста"» с Евгением Цыгановым и Сергеем Маковецким

Мистический детектив с элементами фантастики, снятый по мотивам повести братьев Стругацких, выйдет в прокат 28 января 2027 года