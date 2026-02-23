Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Бурак Озчивит рассказал о дружбе с Никасом Сафроновым, увлечении живописью и парикмахерским искусством

23 февраля
2026 год

Лайфстайл >>
23 февраля 2026
2 марта в Москве состоится премьера моноспектакля «Самая красивая девушка Стамбула» с Бураком Озчивитом в главной и единственной роли. В преддверии премьеры актёр принял участие в шоу стилиста Алеко Надиряна «ALEKÓ in my bag», гости которого показывают содержимое своих сумок. Потому что именно так, по мнению Алеко, можно узнать о человеке много интересного.

Бурак Озчивит рассказал о дружбе с Никасом Сафроновым, увлечении живописью и парикмахерским искусством
фото: Бурак Озчивит в шоу Алеко Надиряна

Среди немногочисленных вещей, которые постоянно носит с собой Бурак, внезапно оказались парикмахерские ножницы. Выяснилось, что актёр уже 20 лет сам себя стрижёт, экономя на услугах парикмахера. «Поскольку я окончил факультет искусств, для меня, по сути, это ещё одна сторона творчества. Это занятие ничем для меня не отличается от написания картины. Стричь волосы для меня то же самое, что работать кистью».

Бурак Озчивит рассказал о дружбе с Никасом Сафроновым, увлечении живописью и парикмахерским искусством
фото: Бурак Озчивит для журнала "Мнение редакции"/ Источник: соцсети Бурака Озчивита

Ещё одно увлечение Бурака — живопись. «Однажды меня в Россию пригласил Никас Сафронов. Я приехал в качестве его гостя и он открыл для меня свою выставку. Он даже предложил мне открыть совместную выставку в Москве. Но рядом с ним я бы выглядел как ученик. Поэтому я вежливо поблагодарил его за предложение, но отказался. Для серьёзной работы и подготовки к выставке мне нужно написать полотен 10-15. А на это у меня нет времени». Актёр и художник сошлись на том, что в будущем, возможно, ещё смогут поработать друг с другом. И Никас подарил Бураку картины: «Господин Никас Сафронов написал наши с супругой портреты. Эти картины висят у нас в гостиной на самом видном месте».

Бурак Озчивит рассказал о дружбе с Никасом Сафроновым, увлечении живописью и парикмахерским искусством
фото: Никас Сафронов и Бурак Озчивит/ Источник: hellomagrussia.ru

«Интерес к живописи у меня был всегда. Я с детства учился этому ремеслу. Окончил художественную школу, много работал над этим. Но в итоге свернул в сторону кино. Сейчас живопись для меня — скорее хобби. Но оно очень важное. Это моя отдушина. Рука сама тянется к кисти. Хотя времени на это не хватает, всё забирают съёмки».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Ангелина_Сокол   23.02.2026 - 18:26
Просто Бурак понял, что с его "талантом художника" таких денег как на съёмках не заработать. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Бурак Озчивит приедет в Москву с моноспектаклем
Поиск по меткам
откровениехобби
персоны
Бурак ОзчивитНикас Сафронов

фотографии >>
Бурак Озчивит рассказал о дружбе с Никасом Сафроновым, увлечении живописью и парикмахерским искусством фотографии
Бурак Озчивит рассказал о дружбе с Никасом Сафроновым, увлечении живописью и парикмахерским искусством фотографии
Бурак Озчивит рассказал о дружбе с Никасом Сафроновым, увлечении живописью и парикмахерским искусством фотографии
Бурак Озчивит рассказал о дружбе с Никасом Сафроновым, увлечении живописью и парикмахерским искусством фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Надежда Ермакова
23 февраля ушла из жизни актриса Надежда Ермакова.
Дмитрий Михайлов
22 февраля ушёл из жизни актёр Дмитрий Михайлов.
Алла Малкина
21 февраля ушла из жизни актриса Алла Малкина.
Василий Антонов
13 февраля ушёл из жизни сценарист Василий Антонов.

День рождения >>

Олег Гаркуша
Владимир Гусев
Андрей Муравьёв
Иван Николаев
Александр Романцов
Геннадий Сайфулин
Валентина Телегина
Борис Токарев (II)
Олег Янковский
Эмили Блант
Алешандре Боржес
Джош Гэд
Федерико Луппи
Келли Макдональд
Томаш Стокингер
Дакота Фаннинг
все родившиеся 23 февраля >>

Афиша кино >>

Убойные каникулы
комедия, триллер
Великобритания, Индия, Канада, США, 2010
Цинга
мистика, триллер
Россия, 2025
Мой дед
Россия, 2025
Безумная старуха
триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, 2025
Два, три, призрак, приди!
фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Момо
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2025
Кутюр
драма
Франция, США, 2025
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма
Германия, 2025
Однажды в Газе
боевик, драма, комедия
Палестина, ОАЭ, Иордания, Франция, Германия, Португалия, Катар, 2025
Сюрприз для мамы
Россия, 2024
Убийцы
боевик, драма, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2023
Наум. Предчувствия
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram