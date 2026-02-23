Бурак Озчивит рассказал о дружбе с Никасом Сафроновым, увлечении живописью и парикмахерским искусством

2 марта в Москве состоится премьера моноспектакля «Самая красивая девушка Стамбула» с Бураком Озчивитом в главной и единственной роли. В преддверии премьеры актёр принял участие в шоу стилиста Алеко Надиряна«ALEKÓ in my bag», гости которого показывают содержимое своих сумок. Потому что именно так, по мнению Алеко, можно узнать о человеке много интересного.
фото: Бурак Озчивит в шоу Алеко Надиряна
Среди немногочисленных вещей, которые постоянно носит с собой Бурак, внезапно оказались парикмахерские ножницы. Выяснилось, что актёр уже 20 лет сам себя стрижёт, экономя на услугах парикмахера. «Поскольку я окончил факультет искусств, для меня, по сути, это ещё одна сторона творчества. Это занятие ничем для меня не отличается от написания картины. Стричь волосы для меня то же самое, что работать кистью».
фото: Бурак Озчивит для журнала "Мнение редакции"/ Источник: соцсети Бурака Озчивита
Ещё одно увлечение Бурака — живопись. «Однажды меня в Россию пригласил Никас Сафронов. Я приехал в качестве его гостя и он открыл для меня свою выставку. Он даже предложил мне открыть совместную выставку в Москве. Но рядом с ним я бы выглядел как ученик. Поэтому я вежливо поблагодарил его за предложение, но отказался. Для серьёзной работы и подготовки к выставке мне нужно написать полотен 10-15. А на это у меня нет времени». Актёр и художник сошлись на том, что в будущем, возможно, ещё смогут поработать друг с другом. И Никас подарил Бураку картины: «Господин Никас Сафронов написал наши с супругой портреты. Эти картины висят у нас в гостиной на самом видном месте».
фото: Никас Сафронов и Бурак Озчивит/ Источник: hellomagrussia.ru
«Интерес к живописи у меня был всегда. Я с детства учился этому ремеслу. Окончил художественную школу, много работал над этим. Но в итоге свернул в сторону кино. Сейчас живопись для меня — скорее хобби. Но оно очень важное. Это моя отдушина. Рука сама тянется к кисти. Хотя времени на это не хватает, всё забирают съёмки».
обсуждение >>