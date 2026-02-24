Кино-Театр.Ру
«Нет доступной среды, никто не предлагает помощь»: Мила Ершова рассказала о жизни людей с инвалидностью

24 февраля
2026 год

Лайфстайл >>
24 февраля 2026
5 февраля на платформе ОККО состоялась премьера драмеди «Встать на ноги». Роль девушки с инвалидностью сыграла Мила Ершова. В интервью Фёдору Бондарчуку Мила рассказала, как готовилась к этому проекту: «У меня была консультант, девочка на инвалидной коляске. Вообще в основу сериала легла, наверное, её история. Потому что ты не можешь это придумать, если ты этого не знаешь. Условно: вот она пила кофе, подошёл человек и просто кинул ей в стаканчик мелочь, думая, что она просит милостыню. То есть какие-то вещи, какие-то детали».

фото: Мила Ершова и Святослав Рогожан/ Источник: соцсети Милы Ершовой

Актриса серьёзно подошла к роли, старалась вникать во все нюансы жизни человека с инвалидностью: «С этой девочкой, Златой, мы проводили время. Я приехала к ней на район, я смотрела, как она в быту себя ведёт, как она дома вообще орудует, как она идёт в пункт выдачи заказов, в кафе. Она живёт в ЖК, потому что там широкие двери. Там новые постройки, они приспособлены, а не как старый фонд, где большие лестницы, тяжёлые двери».

фото: Мила Ершова/ Источник: соцсети Милы Ершовой

Мила рассказала, с какими сложностями приходится сталкиваться людям с инвалидностью ежедневно: «А где-то нет даже просто элементарно доступной среды: узкие двери. Как у нас в кино: я въезжаю в мэрию, и вот мы снимали, я минут пять не могла открыть дверь, она невероятно тяжело открывалась. Ты откроешь, у тебя отъезжает коляска. Ты как-то придерживаешь и должен как-то снять её с блокираторов, резко эту дверь оттолкнуть и начать въезжать. Она тебя прибивает. И ты как-то вот так вот вошкаешься. Просто сидят люди с другой стороны и смотрят. Никто не предлагает помощь».

фото: Мила Ершова и Святослав Рогожан/ Источник: соцсети Милы Ершовой

Актёры Мила Ершова и Святослав Рогожан скоро станут родителями, поэтому возможность беспрепятственно перемещаться с ребёнком по городу очень волнует Милу: «Уже не говоря о пандусах, которых почти нигде нет. Вот я сейчас обращаю внимание, потому что мне нужно будет ходить с коляской. Я смотрю, что очень много ступенек и невозможно будет просто въехать на них».
обсуждение >>
№ 1
Мария_2191   24.02.2026 - 20:53
Хм, да уж..Стала обращаться внимание на пандусы только тогда, когда ей самой они скоро понадобятся. А раньше что было? Чем Мила отличалась от тех людей, которые как она выразилась "сидят за стеклом... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
что почитать?

