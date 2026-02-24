«Я был жертвой таких людей»: Святослав Рогожан о нежелании играть гопников

Актёр Святослав Рогожан сыграл в сериале «Трудные подростки» Никиту, нагловатого парня из Чертаново, с образом которого у актёра мало общего. В интервью главному редактору программы «Кино в деталях» Надежде Королёвой Свят рассказал, что после роли Никиты отказывается от подобных типажей: «Я долго отнекивался от таких ролей. Потому что я вырос среди них. Я не был таким, но я был жертвой таких людей. И, конечно, я могу это воспроизвести. Играть мне это неинтересно. Да, я жертвую большим количеством проектов, съёмок, жертвую деньгами. Но у меня есть уверенность, что это во благо».
Свят мягкий и добрый человек, хотя внешне, возможно, не производит такого впечатления, поэтому режиссёры видят его в брутальных, но упрощённых образах: «Мне много предлагали даже не антагонистов, а каких-то гопников, пацанов с района. Такой шлейф был после «Трудных подростков». Спокойным и доброжелательным людям живётся непросто, считает Святослав, и в какой-то момент они начинают сопротивляться чужим ожиданиям: «Есть такой эпизод из моего детства. Мы ехали с мамой в автобусе, и зашла женщина. Я сидел с мамой, а я привык всегда уступать место, и вообще воспитывался в верующей семье, в сильно верующей, по слову Божьему. Я помню, как я маме говорю: «Я не хочу вставать. Я вообще хочу быть плохим!» Я прямо ещё в детстве устал быть хорошим».
С возрастом актёр осознал, что у отзывчивости тоже есть пределы: «Доброту часто воспринимают за слабость, и на тебе начинают ездить. И, конечно, иногда я себя заставляю быть наглее и даже бесчувственнее. И нахожусь на этих весах».
