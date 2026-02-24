«Мы вообще полтора года не общались»: Святослав Рогожан о знакомстве с Милой Ершовой

Святослав Рогожан и Мила Ершоваженаты уже больше года и известны поклонникам как одна из самых романтичных молодых актёрских пар. Сначала ребята искали на всю страну роскошную, но недорогую квартиру в Москве, а потом прославились необычной помолвкой в Армении, куда Свят выманил Милу якобы на съёмки. В беседе с главным редактором программы «Кино в деталях»Надеждой Королёвой Святослав рассказал подробнее о том, как они сблизились с Милой во время совместной учёбы: «У нас всё прозаично случилось. Мы вообще полтора года никак не общались, не здоровались на курсе. Наш педагог по танцам взял шляпу, вписал на бумажки имена парней и предложил девочкам вытащить наши имена. Мила была предпоследней из девчонок и вытащила моё имя. Наш первый танец был на курсе. И когда мы его репетировали, именно в этот период мы с ней и прониклись друг другом и влюбились».
фото: Мила Ершова и Святослав Рогожан/ Источник: соцсети Святослава Рогожана
Святослав в детстве занимался бальными танцами, даже стал чемпионом Алматы. А вот Мила, по его словам, танцевать не любит, поэтому во время съёмок драмеди «Встать на ноги», в котором она играла девушку с инвалидностью, актрисе было непросто: «Я всю жизнь так или иначе связан с танцами. Сложно было танцевать с Милой, которая на коляске. Она много психовала. Мила, в принципе, не любит танцевать. У неё это вызывает стресс, депрессию какую-то, она сразу впадает в раздражение. Это её затюкали просто в детстве с танцами, поэтому сейчас она страдает от этого».
фото: Мила Ершова и Святослав Рогожан/ Источник: соцсети Святослава Рогожана
Свадебный танец молодые люди поставить не успели, и это, по признанию Святослава, было даже неплохо: «Так сложилось, что у нас к самой свадьбе не было ничего. И мне так было от этого хорошо! И это был лучший медленный танец, который мог бы быть. Мы просто стояли, обнимались, плакали. И никого мы не удивляли. Это был просто танец душ».
фото: Мила Ершова и Святослав Рогожан/ Источник: соцсети Святослава Рогожана
Впереди у актёров важное событие — рождение ребёнка. Свят настроен много работать, чтобы обеспечить семью. Он убеждён, что малыш не будет обделён родительским вниманием: «Дело в том, что наш ребёнок родится в семье артистов. Гастролирующих артистов, снимающихся. Не будет такого, что мы будем пропадать на съёмках, в театре, а ребёнок будет один. Скорее всего он будет с нами. Поэтому я не переживаю, что мы с ним мало проведём времени».
обсуждение >>