Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
140 российских фильмов 2026 года
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Мы вообще полтора года не общались»: Святослав Рогожан о знакомстве с Милой Ершовой

24 февраля
2026 год

Лайфстайл >>
24 февраля 2026
Святослав Рогожан и Мила Ершова женаты уже больше года и известны поклонникам как одна из самых романтичных молодых актёрских пар. Сначала ребята искали на всю страну роскошную, но недорогую квартиру в Москве, а потом прославились необычной помолвкой в Армении, куда Свят выманил Милу якобы на съёмки. В беседе с главным редактором программы «Кино в деталях» Надеждой Королёвой Святослав рассказал подробнее о том, как они сблизились с Милой во время совместной учёбы: «У нас всё прозаично случилось. Мы вообще полтора года никак не общались, не здоровались на курсе. Наш педагог по танцам взял шляпу, вписал на бумажки имена парней и предложил девочкам вытащить наши имена. Мила была предпоследней из девчонок и вытащила моё имя. Наш первый танец был на курсе. И когда мы его репетировали, именно в этот период мы с ней и прониклись друг другом и влюбились».

«Мы вообще полтора года не общались»: Святослав Рогожан о знакомстве с Милой Ершовой
фото: Мила Ершова и Святослав Рогожан/ Источник: соцсети Святослава Рогожана

Святослав в детстве занимался бальными танцами, даже стал чемпионом Алматы. А вот Мила, по его словам, танцевать не любит, поэтому во время съёмок драмеди «Встать на ноги», в котором она играла девушку с инвалидностью, актрисе было непросто: «Я всю жизнь так или иначе связан с танцами. Сложно было танцевать с Милой, которая на коляске. Она много психовала. Мила, в принципе, не любит танцевать. У неё это вызывает стресс, депрессию какую-то, она сразу впадает в раздражение. Это её затюкали просто в детстве с танцами, поэтому сейчас она страдает от этого».

«Мы вообще полтора года не общались»: Святослав Рогожан о знакомстве с Милой Ершовой
фото: Мила Ершова и Святослав Рогожан/ Источник: соцсети Святослава Рогожана

Свадебный танец молодые люди поставить не успели, и это, по признанию Святослава, было даже неплохо: «Так сложилось, что у нас к самой свадьбе не было ничего. И мне так было от этого хорошо! И это был лучший медленный танец, который мог бы быть. Мы просто стояли, обнимались, плакали. И никого мы не удивляли. Это был просто танец душ».

«Мы вообще полтора года не общались»: Святослав Рогожан о знакомстве с Милой Ершовой
фото: Мила Ершова и Святослав Рогожан/ Источник: соцсети Святослава Рогожана

Впереди у актёров важное событие — рождение ребёнка. Свят настроен много работать, чтобы обеспечить семью. Он убеждён, что малыш не будет обделён родительским вниманием: «Дело в том, что наш ребёнок родится в семье артистов. Гастролирующих артистов, снимающихся. Не будет такого, что мы будем пропадать на съёмках, в театре, а ребёнок будет один. Скорее всего он будет с нами. Поэтому я не переживаю, что мы с ним мало проведём времени».
версия для печати

Самое интересное

тизер: «Встать на ноги». Тизер-трейлер >>
«Встать на ноги». Тизер-сцена
«Встать на ноги»
«Подростки в космосе». Трейлер №2
«Гоголь. Страшные сказки»
«Трудные подростки-5»

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Что? Да!»: Мила Ершова и Святослав Рогожан впервые станут родителями
Мила Ершова вышла замуж за Святослава Рогожана
Святослав Рогожан рассказал, как выманил Милу Ершову на фальшивые съёмки, чтобы сделать ей предложение
Поиск по меткам
детимнениеоткровение
персоны
Мила ЕршоваСвятослав Рогожан
фильмы
Встать на ноги

фотографии >>
«Мы вообще полтора года не общались»: Святослав Рогожан о знакомстве с Милой Ершовой фотографии
«Мы вообще полтора года не общались»: Святослав Рогожан о знакомстве с Милой Ершовой фотографии
«Мы вообще полтора года не общались»: Святослав Рогожан о знакомстве с Милой Ершовой фотографии
«Мы вообще полтора года не общались»: Святослав Рогожан о знакомстве с Милой Ершовой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «В поисках капитана Гранта»

Скорбим

Надежда Ермакова
23 февраля ушла из жизни актриса Надежда Ермакова.
Дмитрий Михайлов
22 февраля ушёл из жизни актёр Дмитрий Михайлов.
Алла Малкина
21 февраля ушла из жизни актриса Алла Малкина.
Василий Антонов
13 февраля ушёл из жизни сценарист Василий Антонов.

День рождения >>

Владимир Горянский
Михаил Елисеев
Лев Круглый
Кирилл Кяро
Елена Соловей
Лана Соул
Валентина Сперантова
Владислав Тирон
Максим Штраух
Барри Бостуик
Кристин Дэвис
Билли Зейн
Владислав Ковальский
Эммануэль Рива
Эмилио Ривера
Хелен Шейвер
все родившиеся 24 февраля >>

Афиша кино >>

Убойные каникулы
комедия, триллер
Великобритания, Индия, Канада, США, 2010
Цинга
мистика, триллер
Россия, 2025
Мой дед
Россия, 2025
Безумная старуха
триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, 2025
Два, три, призрак, приди!
фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Момо
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2025
Кутюр
драма
Франция, США, 2025
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма
Германия, 2025
Наум. Предчувствия
Россия, 2025
Однажды в Газе
боевик, драма, комедия
Палестина, ОАЭ, Иордания, Франция, Германия, Португалия, Катар, 2025
Сюрприз для мамы
Россия, 2024
Убийцы
боевик, драма, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?