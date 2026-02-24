Кино-Театр.Ру
140 российских фильмов 2026 года
Вождение с подростком и репетитор по русскому языку: Мария Машкова рассказала о жизни в Калифорнии

24 февраля
2026 год

24 февраля 2026
Мария Машкова с семьёй — мужем Александром Слободяником и дочерьми — обосновалась сейчас в Калифорнии. В разговоре с Антоном Привольновым и Марком Леви актриса рассказала, из чего состоит её обычный день: «У нас как-то так принято. Я просыпаюсь в 5 утра, завтраки, все дела, спорт. Калифорния же. Муж мне очень помогает в хозяйстве. Я могу только завтрак сделать. Иногда я говорю: «Я не могу встать». И он тогда приходит на помощь как супермен». Супруг в семье отвечает за основные блюда — суп и стейки, которые очень любят дочери, Стефания и Александра, — а сама Мария мастер по части первого приёма пищи: «Я могу такие изобретательные модные калифорнийские завтраки фигачить, типа авокадо-тост. Или вот сегодня была гречка с пармезаном».

фото: Мария Машкова с мужем/ Источник: соцсети Марии Машковой

Стефания недавно получила разрешение на вождение машины. Мария рассказала, как в Америке устроено получение водительских прав для подростков: «Если родитель сидит рядом, подросток может кататься. Вернее, ему необходимо кататься: наездить определённое количество часов, чтобы потом сдать на права». Актрисе непросто даётся роль пассажира при дочери, но с материнством уже полегче: «Я должна сказать, что это такой стресс, потому что дочь теперь хочет всё время ездить. Я сижу рядом и стараюсь быть такой очень chill mother, мамой на расслабоне. Но дочь мне всё равно говорит: «Мам, ты можешь перестать ногой правой тормозить, у тебя всё равно нет тормоза». Поэтому я вот так держусь. Но это интересный, конечно, опыт».

фото: Мария Машкова с мужем и дочерьми/ Источник: соцсети Марии Машковой

Девочки, по словам Марии, уже сами наводят порядок в своих комнатах и не доставляют родителям хлопот: «Они очень кайфовые девчонки и всё время мне помогают. С младшей я хожу в спортзал. Мы с ней в этом смысле команда и друг друга вытаскиваем. А ещё недавно пристрастились к пиклболу. Это типа настольный, но напольный теннис, для пенсионеров. Очень весело».

фото: Мария Машкова с дочерьми/ Источник: соцсети Марии Машковой

Актриса постоянно практикуется в английском: старается больше говорить и читать на непривычном для неё языке. Но ей очень хочется, чтобы дочери не разучились говорить по-русски. В семье было правило: каждый день читать по-русски вслух несколько страниц, но в какой-то момент Мария поняла, что заставлять дочерей это делать у неё уже нет сил, и почти сдалась. «Вдруг полгода назад ко мне подошла младшая дочка и говорит: «Я готова. Мне нужен педагог по русскому. Я прямо чувствую, что я теряю русский язык, я, русская девочка». И она так заплакала ужасно. И у неё появился в этот же день прекрасный педагог по русскому языку. Прошло несколько месяцев, и действительно она прямо рванула: они там и читают, и разговаривают», — поделилась радостью актриса.
