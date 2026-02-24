Накануне: Нуми Рапас, Кирстен Данст и Кейт Хадсон

22 февраля в Лондоне состоялось вручение премии BAFTA, а накануне церемонии, 21 февраля гости и номинанты премии были приглашены на совместную вечеринку Чарльза Финча и модного дома Chanel. Среди гостей вечеринки были Кирстен Данст, Нуми Рапас, Кейт Хадсон, Гвендолин Кристи и другие.
фото: Гвендолин Кристи/ Источник: pagesix.com
фото: Катрина Балф/ Источник: pagesix.com
фото: Роуз Бирн/ Источник: pagesix.com
фото: Нуми Рапас/ Источник: pagesix.com
фото: Кейт Хадсон/ Источник: pagesix.com
фото: Мэгги Джилленхол/ Источник: pagesix.com
фото: Кирстен Данст/ Источник: pagesix.com
фото: Патрик Демпси с семьёй/ Источник: pagesix.com
