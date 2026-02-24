Кино-Театр.Ру
Накануне: Нуми Рапас, Кирстен Данст и Кейт Хадсон

24 февраля
2026 год

24 февраля 2026
22 февраля в Лондоне состоялось вручение премии BAFTA, а накануне церемонии, 21 февраля гости и номинанты премии были приглашены на совместную вечеринку Чарльза Финча и модного дома Chanel. Среди гостей вечеринки были Кирстен Данст, Нуми Рапас, Кейт Хадсон, Гвендолин Кристи и другие.

фото: Гвендолин Кристи/ Источник: pagesix.com

фото: Катрина Балф/ Источник: pagesix.com

фото: Роуз Бирн/ Источник: pagesix.com

фото: Нуми Рапас/ Источник: pagesix.com

фото: Кейт Хадсон/ Источник: pagesix.com

фото: Мэгги Джилленхол/ Источник: pagesix.com

фото: Кирстен Данст/ Источник: pagesix.com

фото: Патрик Демпси с семьёй/ Источник: pagesix.com
персоны
Одесса АдлонКатриона БалфРоуз БирнТерри ГиллиамГенри ГолдингКирстен ДанстПатрик ДемпсиМэгги ДжилленхолФелисити ДжонсМинни ДрайверГвендолин КристиНуми РапасПитер СарсгаардСтеллан СкарсгардМарк СтронгКейт ХадсонДжо Элвин

Скорбим

Ирина Шевчук
24 февраля ушла из жизни актриса Ирина Шевчук.
Надежда Ермакова
23 февраля ушла из жизни актриса Надежда Ермакова.
Дмитрий Михайлов
22 февраля ушёл из жизни актёр Дмитрий Михайлов.

