«Уверенность появилась колоссальная»: Рузиль Минекаев о влиянии славы и успеха

Актёр уже научился узнавать тревожные звоночки звёздной болезни: «Ты быстро к этому привыкаешь. В какой-то момент ты отслеживаешь мысль: «А почему я сегодня пришёл сюда, а со мной обращаются не как вчера, в другом месте? Вы что, не знаете, где я снимался?» И это как раз-таки о том, что ты начинаешь терять какую-то свою грань. И в детстве, и, в целом, в обществе очень много говорили про зазвездившихся артистов. И я это всегда очень старался отслеживать. И хорошо, что я это просто заметил».
Иллюзия всемогущества — коварная вещь, ведь она останавливает развитие, поэтому актёр по-прежнему внимателен к её проявлениям: «Я в какой-то момент начал отслеживать, что я как будто бы уже всё достиг. Я всё, уверен в себе и мне больше некуда стремиться. Вроде бы всем всё доказал, показал. Хотя это абсолютно не так, и вот почему это плохо».
Но есть и хорошие новости: после успеха Рузиль почувствовал себя устойчивее не только в профессии, но и в обычной жизни. Сейчас актёр уже твёрдо стоит на ногах: «Уверенность появилась колоссальная, это да. Я вообще перестал комплексовать по поводу каких-то вещей материальных, которые раньше для меня были очень важны. Одежда, место жительства. То, что ты не можешь там купить себе Gucci». У артиста появилась финансовая возможность помогать тем, кому это нужно: «Я подкрепил какие-то свои черты, которые до этого сидели во мне, но не сильно проявлялись. Такие черты, как сострадание. Но я, слава Богу, занимаюсь там какой-то благотворительностью, отправляю деньги, помогаю нуждающимся. То есть у меня сейчас появилась возможность, ресурсы делать это, помогать и с финансовой точки зрения, и какой-то медийной поддержки».
