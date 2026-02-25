Кино-Театр.Ру
140 российских фильмов 2026 года
«Уверенность появилась колоссальная»: Рузиль Минекаев о влиянии славы и успеха

25 февраля
2026 год

25 февраля 2026
Популярность на звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиля Минекаева обрушилась как лавина. И, как известно, с этой лавиной не всегда просто справиться. В интервью Льву Зулькарнаеву и Трифону Бебутову Рузиль рассказал, как повлияла на него слава: «Мне сказали, что у меня синдром самозванца. У меня каждый раз в эти моменты, о которых я в детстве мечтал, когда ты стоишь перед толпой фанатов, перед публикой, которая тебе аплодирует, кричит, я себя чувствовал настолько неловко, что не получал от этого удовольствия. Хотя до всего этого я думал, что буду купаться в этом внимании. И, собственно, всё это время я ощущал большой дискомфорт».

фото: Рузиль Минекаев

Актёр уже научился узнавать тревожные звоночки звёздной болезни: «Ты быстро к этому привыкаешь. В какой-то момент ты отслеживаешь мысль: «А почему я сегодня пришёл сюда, а со мной обращаются не как вчера, в другом месте? Вы что, не знаете, где я снимался?» И это как раз-таки о том, что ты начинаешь терять какую-то свою грань. И в детстве, и, в целом, в обществе очень много говорили про зазвездившихся артистов. И я это всегда очень старался отслеживать. И хорошо, что я это просто заметил».

фото: Рузиль Минекаев

Иллюзия всемогущества — коварная вещь, ведь она останавливает развитие, поэтому актёр по-прежнему внимателен к её проявлениям: «Я в какой-то момент начал отслеживать, что я как будто бы уже всё достиг. Я всё, уверен в себе и мне больше некуда стремиться. Вроде бы всем всё доказал, показал. Хотя это абсолютно не так, и вот почему это плохо».

фото: Рузиль Минекаев

Но есть и хорошие новости: после успеха Рузиль почувствовал себя устойчивее не только в профессии, но и в обычной жизни. Сейчас актёр уже твёрдо стоит на ногах: «Уверенность появилась колоссальная, это да. Я вообще перестал комплексовать по поводу каких-то вещей материальных, которые раньше для меня были очень важны. Одежда, место жительства. То, что ты не можешь там купить себе Gucci». У артиста появилась финансовая возможность помогать тем, кому это нужно: «Я подкрепил какие-то свои черты, которые до этого сидели во мне, но не сильно проявлялись. Такие черты, как сострадание. Но я, слава Богу, занимаюсь там какой-то благотворительностью, отправляю деньги, помогаю нуждающимся. То есть у меня сейчас появилась возможность, ресурсы делать это, помогать и с финансовой точки зрения, и какой-то медийной поддержки».
ДаринаКароль   25.02.2026 - 21:35
Понятное дело, что с кучей бабок ты чувствуешь себя в сто раз уверенней, чем с 1 рублём в кармане. На какую же благотворительность отправляет деньги Рузиль хотелось бы узнать. читать далее>>
