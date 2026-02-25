Кино-Театр.Ру
«Я не проработанный и не осознанный»: Рузиль Минекаев о нежелании заниматься психоанализом

25 февраля
2026 год

Лайфстайл >>
25 февраля 2026
В эпоху, когда следить за ментальным здоровьем — это не дань моде, а скорее обыденность, всё ещё находятся крепкие орешки, которые справляются с этим в одиночку. Один из них — Рузиль Минекаев, вкусивший успех после сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». «Я непроработанный, неосознанный и не работавший с психологами человек. Я не занимаюсь с психологом и не знаю даже своих каких-то травм и что меня там триггерит. Я не разбираюсь в этом. Понятно, я что-то чуть-чуть прикидываю, но, в целом, я этого не делаю. Меня пока всё устраивает», — рассказал актёр в интервью Трифону Бебутову и Льву Зулькарнаеву для их проекта Dreamcast.

фото: Рузиль Минекаев/ Источник: соцсети Рузиля Минекаева

У артиста уже выработана некая стратегия поведения с людьми в соцсетях и во время интервью с журналистами: «Я на подсознательном уровне выстроил уже наверняка какой-то образ в голове, которому я соответствую. Даже сейчас, на камеру, я сижу и говорю какие-то вещи с большим трёхслойным фильтром. Понятно, что хочется проще. Ты боишься осуждения, у тебя большая ответственность перед другими, тем более молодым поколением. Ты в любом случае включаешь фильтр. И он у меня есть».

фото: Рузиль Минекаев/ Источник: соцсети Рузиля Минекаева

Рузиль не отрицает, что ему важно мнение других людей, но он устойчив к чужой критике: «Есть критика, к которой я отношусь так: «Хорошо. Ради Бога, но я считаю по-другому и я в этом уверен». Популярность дала мне большую уверенность. Я уверен и я не подвергаюсь этой критике. Критика объективная: «Да, я понимаю, это объективно, я согласен с тобой». Есть мнения, которые касаются просто вкуса. Есть актёр, например, который никогда мне не будет нравиться».

фото: Рузиль Минекаев/ Источник: соцсети Рузиля Минекаева

Артист старается не загонять себя в усталость и выгорание, что тоже важно для психического здоровья и устойчивости: «Я, на самом деле, устаю очень сильно. Я не могу из проекта в проект летать. На данный момент выходит так, что я беру блоками. То есть у меня один проект — это, например, 2-3 месяца летом. И в середине я ничего не вставляю».
«Моя психика справляется»: Рузиль Минекаев о внезапной славе
здоровьемнениеоткровениепсихология
Трифон БебутовЛев ЗулькарнаевРузиль Минекаев
Слово пацана. Кровь на асфальте

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram