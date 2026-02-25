«Тарантино мне так и не ответил»: Рузиль Минекаев об отчаянных поисках работы

Рузиль Минекаев окончил режиссёрский факультет ГИТИСа, где он учился на заочном отделении. Приехав в Москву с небольшим запасом денег, молодой человек крутился как мог. Об этом периоде своей жизни Рузиль рассказал в интервью Трифону Бебутову и Льву Зулькарнаеву для их проекта Dreamcast: «Я работал на разных работах. Официантом, везде. Работал, подрабатывал, зарабатывал на съёмное жильё и на месяц обучения во время сессии. Потому что во время обучения у тебя нет возможность подрабатывать. Ты приходишь раз в полгода на один месяц, и вы с первого по тридцатое число только учитесь каждый день. Я, собственно, зарабатывал на этот месяц. Проходила сессия, и дальше я шёл работать».
Помимо работы за деньги была и ещё одна, бесплатная, которая тоже требовала энергии и вложений: «Параллельно искал агентов, делал портфолио, записывал визитки и рассылал свои анкеты всем. Даже Тарантино. Он мне не ответил, кстати, до сих пор. У него есть запретграм, я ему в запретграм написал. Я был настолько в себе уверен, что написал даже без „привет”: «Минекаев Рузиль Рамильевич, 1999 год. Ключевые навыки: вождение автомобиля, что-то ещё, футбол, хоккей, катание на коньках. Пишите, звоните. Казанское театральное училище. ГИТИС, заочка». И это реально было на русском. Надо будет — переведёшь».
Вера в себя в то время часто переходила в неверие, но Рузиль не сдавался: «Было такое, что ты находишься в абсолютном отчаянии. Но я считал бы это большим проигрышем, если бы я всё бросил и уехал обратно. Ну были мысли только об отъезде, то есть я не собирался никуда». Актёр был намерен остаться в Москве при любых обстоятельствах: «Были разные у меня в голове исходы событий. Что меня не заметят до 50 лет, до 40 лет. И если до 40 лет меня не замечают, то тогда, может быть, мы какой-то альтернативный вариант рассмотрим. А так я планировал бить в одну точку очень долго».
