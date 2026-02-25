Кино-Театр.Ру
«Ты никогда не будешь к этому готов. Ни финансово, ни морально»: Рузиль Минекаев об отцовстве

25 февраля
2026 год

25 февраля 2026
Огромная популярность, которая волной накрыла Рузиля Минекаева после успеха сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», отразилась и на его жене Азизе: агрессивные фанатки устроили ей травлю в соцсетях. Пара дала совместное интервью, и до сих пор Рузиль непреклонен: семья — самое важное, что у него есть в жизни, поклонницы его не волнуют. «Мы это много раз обсуждали с женой, на самом деле. И для меня это вообще никакой проблемы не представляет. Интереса тоже абсолютно никакого не представляет. Я так сильно люблю свою жену и я просто не представляю никого, кто может быть рядом со мной ещё. Абсолютно никого, какой бы эта девушка ни была сногсшибательно красивой, умной и ещё какой-то», — рассказал актёр в интервью Трифону Бебутову и Льву Зулькарнаеву.

фото: Рузиль Минекаев с женой Азизой/ Источник: соцсети Азизы Минекаевой

По словам Рузиля, никакие соблазны ему не грозят: «Дело в химии, она есть. Это родной человек. У тебя же не может быть другой матери? Это похожие чувства. Про родство. Я очень горжусь, что в моей судьбе и судьбе Азизы так произошло, что мы нашлись. Это, на мой взгляд, редко происходит. И я рад, что на всё это мы оба смотрим с холодной головой». Актёр может разговаривать с женой на самые острые темы, она для него незаменима: «Мы действительно так хорошо друг другу подходим, что никто другой даже не может сравниться. Мы так друг друга ценим. Понятно, что происходит в жизни: вы ссоритесь, есть какие-то разногласия, но глобально ничто и никто не заменит тебе этого человека».

фото: Рузиль Минекаев с женой Азизой/ Источник: соцсети Рузиля Минекаева

Все друзья Рузиля — товарищи детства и юности из родного Нурлата и Казани. В Москве друзей он особенно не нажил и вообще неохотно пускает новых людей в свою жизнь, не чувствует в этом необходимости: «Потребности я не ощущаю. Я в целом не любитель компаний больших, пообщаться. Я не нуждаюсь в какой-то дружбе. Я дружу с Азизой. Мы вообще офигенно дружим. Мы всё время вместе проводим, это очень скучно для зрителя».

фото: Рузиль Минекаев с женой Азизой и сыном/ Источник: соцсети Азизы Минекаевой

Артист рассказал, что с рождением сына ему сопутствует успех во всём, малыш придаёт ему сил и мотивирует: «Ребёнок тебя очень сильно собирает, концентрирует, и ты уже просто действуешь с холодной головой. Возможно, что это как-то природой заложено. У тебя огромная ответственность. После рождения ребёнка я стал гораздо продуктивнее». По мнению актёра, отцовства нельзя ждать бесконечно, ведь всех денег не заработаешь: «Я понимаю людей, которые говорят, что нужно финансово закрепиться как-то. Но это невозможно. Ты никогда не будешь готов ни финансово, ни морально к рождению ребёнка. Никогда. Нет такого количества денег, которое тебя успокоит».
№ 1
Ната Мэн   25.02.2026 - 14:47
Какой умничка! Все правильно говорит! Жена красавица и сыночек как купидончик Счастливый парень Рузиль, что имеет такую семью! Желаю ему хороших ролей, и беречь свою любовь ! Карьера это... читать далее>>
Всего сообщений: 1
