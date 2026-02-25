Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

СМИ: 48-летний Егор Бероев женился на 21-летней балерине

25 февраля
2026 год

Лайфстайл >>
25 февраля 2026
Месяц назад стало известно о разводе Ксении Алфёровой и Егора Бероева: проблемы у проживших 20 лет в браке актёров начались ещё три-четыре года назад. И лишь в этом году Ксения была готова публично назвать себя "свободной женщиной". Никаких подробностей о том, что стало причиной разрыва, актёры не раскрывали. Хотя по некоторым намёкам Ксении можно было предположить, что речь идёт об измене со стороны Бероева.

СМИ: 48-летний Егор Бероев женился на 21-летней балерине
фото: Егор Бероев и Ксения Алфёрова/ Источник: соцсети Егора Бероева

Позже слухи о разводе подтвердил и Егор, уточнив, что семьи у них с Ксенией нет уже давно, а расставание произошло ещё в 2022 году. СМИ тут же припомнили древние сплетни о романе Бероева с фигуристкой Екатериной Гордеевой, которая стала его партнёршей в шоу "Ледниковый период" в 2008 году. Тогда (по словам бабушки Ксении) актриса приложила все усилия к тому, чтобы спасти брак. И даже отмаливала мужа в церкви.

СМИ: 48-летний Егор Бероев женился на 21-летней балерине
фото: Анна Панкратова и Егор Бероев/ Кадр из фильма "Кукла"

Но на этот раз молитвы не помогли. По словам источника издания "КП" причиной расставания актёров стал новый роман Бероева с 21-летней балериной Анной Панкратовой, которая сыграла в его режиссёрском дебюте «Кукла». Егор и Анна так хорошо сработались, что Анна тут же получила ещё одну роль в его проекте — сериале «Марик». Согласно близкому к актёру источнику, Бероев официально развёлся с Алфёровой лишь год назад, а две недели назад женился на Панкратовой.

СМИ: 48-летний Егор Бероев женился на 21-летней балерине
фото: Анна Панкратова/ Кадр из фильма "Кукла"
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Красноармеец   25.02.2026 - 15:03
Прям почти как сериале "Семья"))) читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Это от отчаяния»: Ксения Алфёрова прокомментировала слова Егора Бероева о разводе
«Семьи у нас нет уже давно»: Егор Бероев подтвердил слухи о разводе с Ксенией Алфёровой
Ксения Алфёрова разводится с Егором Бероевым после 20 лет брака
Поиск по меткам
свадьбаслухи
персоны
Ксения АлфёроваЕгор БероевАнна Панкратова
фильмы
КуклаМарик

фотографии >>
СМИ: 48-летний Егор Бероев женился на 21-летней балерине фотографии
СМИ: 48-летний Егор Бероев женился на 21-летней балерине фотографии
СМИ: 48-летний Егор Бероев женился на 21-летней балерине фотографии
СМИ: 48-летний Егор Бероев женился на 21-летней балерине фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Ирина Шевчук
24 февраля ушла из жизни актриса Ирина Шевчук.
Надежда Ермакова
23 февраля ушла из жизни актриса Надежда Ермакова.
Дмитрий Михайлов
22 февраля ушёл из жизни актёр Дмитрий Михайлов.

День рождения >>

Евгений Герасимов
Юрий Гусев
Аружан Джазильбекова
Иван Жвакин
Михаил Кузнецов
Максим Онищенко
Егор Пазенко
Всеволод Санаев
Наталья Юнникова
Кристьен Анхольт
Мануэль Гарсиа-Рульфо
Рашида Джонс
Теа Леони
Энсон Маунт
Джерран Хауэлл
Шон Эстин
все родившиеся 25 февраля >>

Афиша кино >>

Убойные каникулы
комедия, триллер
Великобритания, Индия, Канада, США, 2010
Цинга
мистика, триллер
Россия, 2025
Мой дед
драма, приключения
Россия, 2025
Безумная старуха
триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, 2025
Два, три, призрак, приди!
фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Момо
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2025
Кутюр
драма
Франция, США, 2025
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма
Германия, 2025
Наум. Предчувствия
Россия, 2025
Однажды в Газе
боевик, драма, комедия
Палестина, ОАЭ, Иордания, Франция, Германия, Португалия, Катар, 2025
Сюрприз для мамы
Россия, 2024
Убийцы
боевик, драма, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram