СМИ: 48-летний Егор Бероев женился на 21-летней балерине

Месяц назад стало известно о разводе Ксении Алфёровой и Егора Бероева: проблемы у проживших 20 лет в браке актёров начались ещё три-четыре года назад. И лишь в этом году Ксения была готова публично назвать себя "свободной женщиной". Никаких подробностей о том, что стало причиной разрыва, актёры не раскрывали. Хотя по некоторым намёкам Ксении можно было предположить, что речь идёт об измене со стороны Бероева.
фото: Егор Бероев и Ксения Алфёрова/ Источник: соцсети Егора Бероева
Позже слухи о разводе подтвердил и Егор, уточнив, что семьи у них с Ксенией нет уже давно, а расставание произошло ещё в 2022 году. СМИ тут же припомнили древние сплетни о романе Бероева с фигуристкой Екатериной Гордеевой, которая стала его партнёршей в шоу "Ледниковый период" в 2008 году. Тогда (по словам бабушки Ксении) актриса приложила все усилия к тому, чтобы спасти брак. И даже отмаливала мужа в церкви.
фото: Анна Панкратова и Егор Бероев/ Кадр из фильма "Кукла"
Но на этот раз молитвы не помогли. По словам источника издания "КП" причиной расставания актёров стал новый роман Бероева с 21-летней балериной Анной Панкратовой, которая сыграла в его режиссёрском дебюте«Кукла». Егор и Анна так хорошо сработались, что Анна тут же получила ещё одну роль в его проекте — сериале «Марик». Согласно близкому к актёру источнику, Бероев официально развёлся с Алфёровой лишь год назад, а две недели назад женился на Панкратовой.
