Данила Козловский опубликовал фотографии дочери в честь её дня рождения

На протяжении нескольких лет в феврале актёр Данила Козловский выкладывает в своих соцсетях фотографии дочери Оды Валентины и коротко подписывает пост цифрой. Не обманул он ожидания поклонников и в этот раз, опубликовав очередную серию фото с подросшей дочкой.
фото: Данила Козловский с дочерью/ Источник: соцсети Данилы Козловского
фото: Дочь Данилы Козловского/ Источник: соцсети Данилы Козловского
фото: Дочь Данилы Козловского/ Источник: соцсети Данилы Козловского
фото: Данила Козловский с дочерью/ Источник: соцсети Данилы Козловского
фото: Дочь Данилы Козловского/ Источник: соцсети Данилы Козловского
фото: Дочь Данилы Козловского/ Источник: соцсети Данилы Козловского
