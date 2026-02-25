Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Данила Козловский опубликовал фотографии дочери в честь её дня рождения

25 февраля
2026 год

Лайфстайл >>
25 февраля 2026
На протяжении нескольких лет в феврале актёр Данила Козловский выкладывает в своих соцсетях фотографии дочери Оды Валентины и коротко подписывает пост цифрой. Не обманул он ожидания поклонников и в этот раз, опубликовав очередную серию фото с подросшей дочкой.

Данила Козловский опубликовал фотографии дочери в честь её дня рождения
фото: Данила Козловский с дочерью/ Источник: соцсети Данилы Козловского

Данила Козловский опубликовал фотографии дочери в честь её дня рождения
фото: Дочь Данилы Козловского/ Источник: соцсети Данилы Козловского

Данила Козловский опубликовал фотографии дочери в честь её дня рождения
фото: Дочь Данилы Козловского/ Источник: соцсети Данилы Козловского

Данила Козловский опубликовал фотографии дочери в честь её дня рождения
фото: Данила Козловский с дочерью/ Источник: соцсети Данилы Козловского

Данила Козловский опубликовал фотографии дочери в честь её дня рождения
фото: Дочь Данилы Козловского/ Источник: соцсети Данилы Козловского

Данила Козловский опубликовал фотографии дочери в честь её дня рождения
фото: Дочь Данилы Козловского/ Источник: соцсети Данилы Козловского

Актёр предпочитает не афишировать свою личную жизнь, но время от времени размещает семейные снимки с отдыха и прогулок в соцсетях, а также делится своими эмоциями по поводу отцовства во время выступлений. Ода Валентина — дочь Данилы Козловского и актрисы Ольги Зуевой. После долгого романа и рождения ребёнка актёры расстались. Шестилетняя Ода Валентина живёт с мамой в США, а Данила Козловский — в России. Известно, что сейчас он в отношениях с актрисой Оксаной Акиньшиной.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Флорина   25.02.2026 - 17:52
Совершенно неинтересно. И сам актер неинтересный, пустой. Лет 10-15 назад был на него какой-то спрос, кинулись вдруг снимать в ажиотаже, а сейчас прошло то время, другие в моде. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Данила Козловский показал редкие фото дочери
Ода Оде: Данила Козловский признался, что до рождения дочери его жизнь была "предисловием"
Оксана Акиньшина и Данила Козловский вместе проводят отпуск в Африке
Поиск по меткам
дети
персоны
Оксана АкиньшинаОльга ЗуеваДанила Козловский

фотографии >>
Данила Козловский опубликовал фотографии дочери в честь её дня рождения фотографии
Данила Козловский опубликовал фотографии дочери в честь её дня рождения фотографии
Данила Козловский опубликовал фотографии дочери в честь её дня рождения фотографии
Данила Козловский опубликовал фотографии дочери в честь её дня рождения фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Довжик
24 февраля ушел из жизни актер Владимир Довжик.
Ирина Шевчук
24 февраля ушла из жизни актриса Ирина Шевчук.
Надежда Ермакова
23 февраля ушла из жизни актриса Надежда Ермакова.
Дмитрий Михайлов
22 февраля ушёл из жизни актёр Дмитрий Михайлов.

День рождения >>

Евгений Герасимов
Юрий Гусев
Аружан Джазильбекова
Иван Жвакин
Михаил Кузнецов
Максим Онищенко
Егор Пазенко
Всеволод Санаев
Наталья Юнникова
Кристьен Анхольт
Мануэль Гарсиа-Рульфо
Рашида Джонс
Теа Леони
Энсон Маунт
Джерран Хауэлл
Шон Эстин
все родившиеся 25 февраля >>

Афиша кино >>

Убойные каникулы
комедия, триллер
Великобритания, Индия, Канада, США, 2010
Цинга
мистика, триллер
Россия, 2025
Мой дед
драма, приключения
Россия, 2025
Безумная старуха
триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, 2025
Два, три, призрак, приди!
фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Момо
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2025
Кутюр
драма
Франция, США, 2025
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма
Германия, 2025
Наум. Предчувствия
Россия, 2025
Однажды в Газе
боевик, драма, комедия
Палестина, ОАЭ, Иордания, Франция, Германия, Португалия, Катар, 2025
Сюрприз для мамы
Россия, 2024
Убийцы
боевик, драма, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен