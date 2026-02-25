«С моей семейной историей сделать крепкую семью сложно»: Никита Ефремов о личной жизни

Никита Ефремов, о новом романе которого стало известно в начале года, стал гостем "Шоу Воли", где в очередной раз вынужден был держать ответ на тему своей затянувшейся холостяцкой жизни.
фото: Никита Ефремов в "Шоу Воли"
После развода с Яной Гладких Никита не торопится связывать себя новыми узами брака. Посвятив последние лет десять самоанализу, Никита пришёл к выводу, что одним из тормозящих факторов стало раннее расставание его родителей. «Часть меня понимает, что с моей семейной историей сделать какую-то крепкую семью довольно сложно. Папа и мама расстались, когда я ещё был в проекте. Поэтому одна из задач моих внутренних детей — совместить маму и папу. Сейчас мы уйдем в дебри психологии, ну ладно. Тогда я могу проецировать эту задачу на другого человека».
фото: Никита Ефремов в "Шоу Воли"
На беспардонный вопрос соведущего Павла ВолиИльи Соболева о количестве женщин в жизни актёра, Ефремов резко отрастил белоснежную бороду и воспарил на три метра над землёй признался: «Достаточно, чтобы понять, что ничто внешнее не послужит мне большей опорой, чем внутреннее. Мне скоро 40 и я понимаю, что подходит кризис среднего возраста. И тут я наконец начал понимать, что я не вечно буду находится на этой планете. И соответственно, гарантированно меня ждёт смерть и гарантированно любой храм, который я построю — распадётся. Поэтому искать в этом опору — это навязчивое внутреннее желание».
