Бульбу жарим, бульбу варим: Андрей Пынзару приглашает на драники

фото: Съёмочная группа фильма/ Источник: «Киноцех»
Главный герой фильма Макс едет на зимние каникулы в деревню, потому что отдых (да и вообще жизнь) в городе его семье теперь не по карману. Папа потерял работу, а ипотечные взносы никто не отменял. Предприимчивый и напуганный перспективой переезда в деревню Макс решает превратить УАЗик деда в фудтрак и заработать на продаже драников вместе со своими новыми друзьями.
«Мы как белорусы просто не могли не снять кино про драники. Это что-то очень тёплое, доброе и знакомое каждому с детства. Но в первую очередь наш фильм — это история про семью, понимание и любовь. А драники в нём — тот самый скрепляющий продукт, секретный ингредиент, которого всем не хватало», — рассказал режиссёр фильма Максим Максимов.
«Драники» в прокате в России и Беларуси с 26 февраля 2026 года.
