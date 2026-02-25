Что было дальше: Никита Панфилов, Марк Богатырёв и Дина Корзун

24 февраля в кинотеатре «Формула кино ЦДМ» состоялась премьера проникновенной драмы «Мой друг». Внучка знаменитого писателя находит старую тетрадь своего деда, в которой описана история знакомства и дружбы двух мальчишек. Один из друзей — инвалид, лишённый способности ходить. А второй — фантазёр, который, пытаясь помочь другу поверить в выздоровление, устраивает целую инсценировку про сказочных существ, от которых надо убегать, проявляя упорство и силу воли.
фото: Актеры фильма Климентий Кривоносенко, Елисей Чучилин и Владимир Левченко/ Источник: архив пресс-службы
