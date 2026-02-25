Кино-Театр.Ру
Что было дальше: Никита Панфилов, Марк Богатырёв и Дина Корзун

25 февраля
2026 год

25 февраля 2026
24 февраля в кинотеатре «Формула кино ЦДМ» состоялась премьера проникновенной драмы «Мой друг». Внучка знаменитого писателя находит старую тетрадь своего деда, в которой описана история знакомства и дружбы двух мальчишек. Один из друзей — инвалид, лишённый способности ходить. А второй — фантазёр, который, пытаясь помочь другу поверить в выздоровление, устраивает целую инсценировку про сказочных существ, от которых надо убегать, проявляя упорство и силу воли.

фото: Актеры фильма Климентий Кривоносенко, Елисей Чучилин и Владимир Левченко/ Источник: архив пресс-службы

Среди гостей премьеры были Марк Богатырёв, Никита Панфилов, Денис Никифоров, Наталья Мильниченко, Дмитрий Куличков, Дина Корзун и другие.

фото: Денис Никифоров/ Источник: архив пресс-службы

фото: Никита Панфилов/ Источник: архив пресс-служб

фото: Наталья Мильниченко/ Источник: архив пресс-служб

фото: Марк Богатырёв/ Источник: архив пресс-служб

фото: Владимир Бутенко/ Источник: архив пресс-службы

фото: Дина Корзун/ Источник: архив пресс-службы

«Мой друг» в прокате с 26 февраля 2026 года.

«Мой друг»
обсуждение
