«Безусловно, у меня есть чувство вины»: Елена Яковлева об упущениях в воспитании сына

25 февраля
2026 год

25 февраля 2026
Личная жизнь Елены Яковлевой, видимо, настолько обыденна и нормальна, что единственным поводом для упоминания актрисы в таблоидах стала внешность её сына Дениса. К 30 годам Денис уже был сверху донизу покрыт татуировками, которые стремительно наползали на его лицо, маскируя черты и цвет кожи. Елена не скрывала, что её беспокоят симптомы этой «синей болезни», но тут же расписывалась в собственной беспомощности — совершеннолетний человек сам решает, что он делает со своим телом.

«Безусловно, у меня есть чувство вины»: Елена Яковлева об упущениях в воспитании сына
фото: Денис Шальных/ Источник: YouTube

Впрочем, началось всё ещё в школе. «Первую татуировку он сделал в 11 классе. У нас была собака хаски. Он её очень любил. И когда её не стало, Дениска со слезами на глазах подошёл с фотографией собаки и спросил: «Мам, можно?» А уже был выпускной на носу. Ну и вот он сделал татуировку», — рассказала Елена в интервью Надежде Стрелец. «Потом учился. Потом наконец-то решился жить в отдельной квартире самостоятельно. Очень долго не мог, боялся, квартира стояла, его ждала. А потом он понял, что нужно пройти всякие бытовые трудности: как зажечь газ, налить воду в кастрюлю, как включить стиральную машину. Он же ничего не знал, как приютский. Но он окреп в бытовом смысле и стал жить самостоятельно. Смотрю, через какое-то время ещё одна татуировка появляется. Я говорю: «Ну зачем это?» Он: «Мам, я не пью, не курю, наркотиками не увлекаюсь». Ну а потом места на теле стало не хватать и пошло на видимые участки».
Актрисе это не нравилось, но она не могла повлиять на сына.

«Безусловно, у меня есть чувство вины»: Елена Яковлева об упущениях в воспитании сына
фото: Елена и Денис/ Источник: соцсети Елены Яковлевой

Впрочем, по прошествии времени Денис сам стал догадываться, что татуировки на лице не очень его украшают. «Он уже понял, что это всё не так заманчиво, как в юности. Мы пробовали удалять татуировки на лице. Это до такой степени больно. Это лазером выжигается. Лицо месяц опухшее как от ожога. И это только маленькая часть. Таких процедур надо сделать штук 20. Мы сделали два раза, третий раз я не буду его заставлять. Жалко».

По мнению Елены, Денис таким образом решал внутренние проблемы. «Вместо того, чтобы разобраться с какой-то болью, он шёл в этот тату-салон, где ему делали больно. Слава Богу, что этот этап позади».

«Безусловно, у меня есть чувство вины»: Елена Яковлева об упущениях в воспитании сына
фото: Елена и Денис/ Источник: соцсети Елены Яковлевой

«Безусловно, у меня есть чувство вины [перед сыном]. Только не за то, что я много работала, а за то, что я упустила какие-то моменты детской психики. Когда он со мной гулял, прохожие все со мной здоровались. И он думал, что вся наша страна живёт так: все улыбаются друг другу, все здороваются. И оказывается, когда мамы нет, ему никто не улыбается. И такие моменты накапливались».

«Безусловно, у меня есть чувство вины»: Елена Яковлева об упущениях в воспитании сына
фото: Елена Яковлева в шоу Надежды Стрелец

Но главное достижение Елены — создание и сохранение тёплых и доверительных отношений с ребёнком. «Несмотря на всё, сын до сих пор каждый день звонит и пишет: «Как ты мама? Люблю тебя». Редко кто может этим похвастаться. Если что-то случается, он мне всегда расскажет правду».
