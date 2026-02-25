Кино-Театр.Ру
«Это боль, которая не пройдёт никогда»: Елена Яковлева рассказала, почему не смогла похоронить отца

25 февраля
2026 год

25 февраля 2026
Елена Яковлева родилась в семье военнослужащего и сотрудницы НИИ. Семья часто переезжала, и география их перемещений распростёрлась от Германии до Сибири. Школу актриса окончила в Харькове и через несколько лет, скопив достаточно денег, отправилась покорять Москву, где и живёт по сей день. Однако родители Елены остались жить в Харькове, где умерли с разницей в год. В интервью Надежде Стрелец актриса рассказала, что ей так и не удалось попрощаться с отцом из-за военных действий и запрета на въезд в Украину.

фото: соцсети Елены Яковлевой

«Мамы не стало за год до всей этой ситуации и я была невъездная на Украину. Я три года не имела права туда въезжать. Но мне прислали извещение [о смерти мамы] и я всё равно поехала. Прошла через границу, мне дали какой-то срок, чтобы я похоронила и вернулась. Но когда мы вернулись на границу, мы сидели там до поздней ночи и нас не выпускали. Ну это такое лёгкое издевательство было. И они мне ставят в паспорт запрет на въезд ещё на пять лет. Я говорю: «Ну если, не дай Бог, с папой что-то случится, я всё равно прорвусь». И вот как началась операция, в марте не стало папы. Это для меня боль, которая не пройдёт никогда. С папой мне не удалось попрощаться. Но у меня мечта. Дом стоит, окна целы, я мечтаю забрать оттуда фотографии. Папа всю жизнь фотографировал, сам проявлял и печатал фотографии. Полный шкаф детских фотографий — их хотелось бы перебрать, забрать с собой на память. Это единственное, на что я претендую».

фото: соцсети Елены Яковлевой

«Когда не стало мамы, я долго не могла это понять. Умом понимаю, что все уйдут. Но боль была настолько глубока, что только через какое-то время я забрала её фотографию, стала смотреть на неё. У меня была такая истерика. Я сутки рыдала и выплакалась вволю. А с папой… Поскольку я не знаю, где и что с ним, у меня ещё нет осознания, что я рассталась с ним. Всё равно он где-то там…»
