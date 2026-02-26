«Нас порой безжалостно препарирует зритель»: Татьяна Бабенкова о нежелании быть уязвимой

Татьяна Бабенкова стала узнаваема и популярна благодаря роли Алёны в фильме «Полицейский с Рублёвки», однако она считает себя больше театральной актрисой: работа в театре для Татьяны — это возможность разгрузиться психологически. Вообще путь к актёрству у Татьяны извилистый: она не сразу поступила в творческий вуз, а во время учёбы в институте даже пережила отвратительную травлю со стороны однокурсниц. Но съёмки в кино и сериалах ей нравятся, это всё же значительная часть жизни артистки. В интервью изданию «Теленеделя» актриса рассказала, что готова пойти на некоторый риск ради интересной роли: «Я всегда хочу, как и любой артист, выполнять всё сама. Но часто техника безопасности этого не позволяет: берегут здоровье артиста, даже если ситуация допускала бы выполнение трюков самостоятельно, без привлечения дублёра».
фото: Татьяна Бабенкова/ Источник: соцсети Татьяны Бабенковой
Артистка вспомнила эпизод со съёмок сериала «Вольная грамота», где ей пришлось ездить на непослушной лошади, которая всё время скидывала седоков: «Это, конечно, не назвать трюком, но был новый навык — езда в женском седле 18-19 века, когда ноги находятся на одной стороне. Сейчас так уже не ездят. Этот навык не очень пригодился в реальной жизни, но для сюжета в фильме был необходим. Пару раз лошадь выбрасывала меня, и приходилось садиться снова и ехать дальше. Так что ради интересной задачи я готова на разумный риск».
В соцсетях Татьяна очень сдержанна, рассказывает, в основном, о творческих проектах. Актриса считает, что делиться личным в медийном поле — это всё равно что вручать недоброжелателям в руки оружие: «Когда ты рассказываешь что-то личное, ты чувствуешь уязвимость. Наша профессия публичная, и нас порой безжалостно препарирует зритель: как выглядит артист, как стареет, как себя ведёт». Татьяна уверена, что каждый известный человек волен сам решать, кого впускать в свою частную жизнь: «У кого-то есть выбор показывать её, у кого-то — оставить для себя. Я занимаюсь профессией, мне интересно актёрское ремесло, и моя личная жизнь не имеет к этому отношения. Поэтому я предпочитаю оставлять её только для себя и для близких. Мои близкие не медийные люди, и я не хочу доставлять им неудобства».
