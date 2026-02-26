«Сейчас куда ни глянь, все машут пистолетом»: Виктор Сухоруков о нехватке работы

что почитать?

Кто наведет порядок в городе?

Михаил Пореченков отправится на юг в новом сезоне «Полярного»

Обретет ли «Вторая весна» такую же бешеную популярность

Феномен сериала «Ландыши»: почему история про капризную богачку и танкиста покорила сердца зрителей

Актёр сам себя стрижёт уже 20 лет

Бурак Озчивит рассказал о дружбе с Никасом Сафроновым, увлечении живописью и парикмахерским искусством

Данила Козловский, Павел Прилучный и Гуфи Медалин осознают современность через тяжелое прошлое

Спасти бессмертного: 5 российских фильмов про попаданцев во времена Великой Отечественной

Интервью

Ева Смирнова: «Я точно знаю, что мое развитие в киноиндустрии будет масштабным»

Юная, но уже очень популярная актриса – о «Драниках», позиции лидера и актерской профессии