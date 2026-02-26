Кино-Театр.Ру
«Сейчас куда ни глянь, все машут пистолетом»: Виктор Сухоруков о нехватке работы

26 февраля
2026 год

26 февраля 2026
В этом году Виктор Иванович Сухоруков отпразднует 75-летие. Возраст почтенный, но актёр полон энергии и желания работать. В интервью изданию «Теленеделя» артист рассказал, что с работой у него большие сложности: «Почему редко снимаюсь… Да потому что, во-первых, не зовут уже почти. А во-вторых, что, махать пистолетом? Сейчас куда ни глянь, все машут пистолетом. У всех в квартирах, в шкафах, в сараях, под юбкой — у всех пистолеты. Мне это скучно».

«Сейчас куда ни глянь, все машут пистолетом»: Виктор Сухоруков о нехватке работы
фото: Виктор Сухоруков/ Источник: tass.ru


По мнению актёра, сейчас мало талантливых режиссёров, а те, чья работа ему нравится, Виктора Ивановича сниматься не берут: «Ну и потом, конечно, я избалован режиссурой, которая была в моё мощное время. Хоть и кризисные времена в 90-е были, но какие! Я был в таких талантливейших руках, сегодня их ещё надо поискать. Были у меня недавно случаи, когда я просился к сильным режиссёрам, а мне отказывают, и так бывает…»

«Сейчас куда ни глянь, все машут пистолетом»: Виктор Сухоруков о нехватке работы
фото: Виктор Сухоруков/ Источник: tnzvezdy.ru

В одном из интервью актёр высказал мнение, что в его возрасте гонорар уже не имеет значения, важен интерес и масштаб роли, и денег он не копит. Сейчас артист подтвердил это своё высказывание: «Признаюсь сразу: я никогда деньги не копил. Если бы я их копил, был бы сегодня на Мальдивах или в Майами. Ну или имел бы хоть квартирку где-нибудь в Черногории. Но у меня ничего этого нет, потому что я никогда не думал о накопительстве».

«Сейчас куда ни глянь, все машут пистолетом»: Виктор Сухоруков о нехватке работы
фото: Виктор Сухоруков/ Источник: tnzvezdy.ru

После ухода из театра имени Моссовета (актёр не сработался с новым руководителем) и от недостатка работы в кино Виктор Иванович придумал свою программу, с которой выступает у Олега Меньшикова, в театре имени Ермоловой: «Свято место пусто не бывает, ведь я ещё нужен в профессии. Есть так много энергии, силы, что я стал сочинять творческие вечера для себя. Езжу по стране много, и везде принимают меня с огромным уважением, любовью, благодарностью. Всегда возвращаюсь с цветами и конфетами. Есть на будущее планы, но пока раскрыть эти планы не могу».

«Сейчас куда ни глянь, все машут пистолетом»: Виктор Сухоруков о нехватке работы
фото: Виктор Сухоруков/ Источник: соцсети Виктора Сухорукова

Однако возраст сказывается на здоровье, и нужно относиться к себе внимательно. После участия в съёмках фильма «Красавица» Виктор Иванович узнал, что работал с острым инфарктом миокарда (3 марта прошлого года актёру сделали операцию на открытом сердце): «Я, конечно, поразился: «Как же так? Я же целый месяц в Петербурге снимался, но ничего не испытывал, не ощущал, не чувствовал». Врач ответил: «Может быть и так, бывает. Но сердце ваше при этом сильно страдало».
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
