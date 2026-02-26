Кино-Театр.Ру
«Судьба меня там унижала, ломала, испытывала»: Виктор Сухоруков о Санкт-Петербурге

26 февраля
2026 год

26 февраля 2026
Впервые Виктор Сухоруков приехал в Петербург (тогда ещё Ленинград) по приглашению режиссёра Петра Фоменко. Его заметили на дипломном спектакле ГИТИСа и пригласили в Театр комедии сыграть старика (артисту тогда было 26 лет). В интервью изданию «Теленеделя» актёр признался, что к городу на Неве у него неоднозначное отношение: «Полюбил ли я Ленинград? Не могу сказать, что я его полюбил. Почему? Я его боялся, там печалился и там пил. Когда вернулся в Москву, я перестал пить вообще. У меня даже есть поговорка: «Город Ленинград принял меня, но не полюбил. А как без любви жить?» Я в нём действительно чувствовал себя больше персонажем Достоевского, нежели Зощенко».

фото: Виктор Сухоруков/ Источник: youtube.com (region15ru)

У Питера какая-то полуночная энергетика, считает актёр. Петербург испытывал артиста на прочность и в то же время подарил славу: «Как сказал сам Пётр Наумович Фоменко: «О Ленинград, белые ночи, архитектура, каналы, реки, красота», и после паузы добавил: «А в остальном мрак». Это была его первая фраза, которую я услышал по приезду в Ленинград. И, конечно, я жил там непросто. Судьба меня там наказывала, унижала, ломала, испытывала. И в то же время укрепил моё имя тоже Ленинград. Там я сыграл и бандита, и царя. Именно как актёр, как художник, как личность я сочинён Ленинградом».

фото: Виктор Сухоруков/ Источник: super.ru

Сейчас актёр нечасто бывает в Петербурге, и когда приезжает, то не узнаёт: настолько культурная столица внешне стала другой. Виктор Иванович убеждён, что в городе на Неве заключена какая-то необъяснимая сила: «Он сказочный, божественный, таинственный, печальный. А самое главное — он так и не понятый никем. В нём люди ещё не разобрались до конца. Приезжают, уезжают, живут, умирают. Даже во время войны, представьте себе, какие силы фашисты бросили, а взять не смогли. Вот что это за колдовское такое кольцо было вокруг него? Много интересного и мистического. А сколько писателей, художников из Петербурга, которые со всей России туда ездили учиться. Эта земля сырая, но очень плодородная».
№ 1
Андрей (Омск)   26.02.2026 - 14:10
К чему были эти рассуждения? Так то нормальное явление, когда один город нравится второй бесит. Живи в Москве. читать далее>>
Всего сообщений: 1
