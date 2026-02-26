«В мыслях мы молоды, а тело всё равно берёт своё»: Виктор Сухоруков об ощущении возраста

Нынешний год юбилейный для Виктора Сухорукова, он отпразднует 75-летие. Масштабных мероприятий не планируется, рассказал он в интервью журналу «Теленеделя», но эти месяцы будут насыщенными, поскольку артиста пригласили сниматься в кино и сыграть большую роль в театре: «Вроде юбилейный год, но я не сторонник юбилеев, праздников, мероприятий, хотя не отказываюсь от подарков, премий, наград, чинов, званий. Пусть всё будет, нет в этом ничего худого. И человек во всём этом, мне кажется, выглядит нарядней. Про юбилейный год я как-то не думал, не хочу этих заморочек, а сама судьба говорит: «Нет, Сухоруков, будет тебе задача».
фото: Виктор Сухоруков/ Источник: radio1.ru
Возраст, по словам Виктора Ивановича, ощущается, если о нём задумываться: «Когда о нём забываешь, то нет никаких проблем. Но замечу: скорость-то убавляется, на что я обратил внимание. Вот бегу я в метро по лестнице, голова приказывает, нога поднимается. И раньше ты бежишь, даже внимания не обращаешь, по этим ступенькам. А сегодня голова приказывает, а нога спотыкается. Значит, получается, что в сознании, в мыслях, умом мы молоды, а тело всё равно берет своё».
Сейчас артист выступает с собственными творческими вечерами, где рассказывает о встречах со знаменитыми людьми и о своей жизни. А ещё Виктор Иванович не расстаётся с вещами, которые ему дороги: «Одна актриса, мой друг, увидев, как я читаю собственное интервью в газете, засмеялась и спросила: «Виктор Иванович, а вы, наверное, ещё и в папочку положите это интервью?». И я серьёзно ответил: «Конечно, я их храню». Она засмеялась: «Вы как ребенок». Вот так я отношусь к памятным для себя вещам».
