Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Я для них живу, ведь родных у меня мало»: Виктор Сухоруков рассказал о внучатых племянниках

26 февраля
2026 год

Лайфстайл >>
26 февраля 2026
Виктор Сухоруков никогда не был женат, у него нет детей, поэтому самые близкие родственники для него — это семья сестры Галины, её сын, невестка и внуки. В беседе с журналистом издания «Теленеделя» Виктор Иванович рассказал, что сейчас у него гораздо больше времени на общение с родными: «Новый год я с ними великолепно провёл, 10 дней. Это был праздник. Я приехал в Орехово-Зуево, а внуки уже сами стол накрывали. Внучок мой Кирилл Иванович уже два метра ростом, 47-й размер ноги. Надюшка в первом классе учится, в балетной школе занимается. Они моя радость, отдушина, любовь. И, конечно, я для них живу, связь не теряю, потому что родных людей у меня совсем мало».

«Я для них живу, ведь родных у меня мало»: Виктор Сухоруков рассказал о внучатых племянниках
фото: Виктор Сухоруков с родными/ Источник: mk.ru

Актёр считает, что его юные родственники сами должны определиться с выбором пути. Если ребята захотят стать актёрами, Виктор Иванович будет рад и поспособствует их карьере: «Если вдруг соберутся, я не буду против, поддержу. Даже пойду по блату помогать».

«Я для них живу, ведь родных у меня мало»: Виктор Сухоруков рассказал о внучатых племянниках
фото: Виктор Сухоруков на даче/ Источник: mk.ru
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
LaFee   26.02.2026 - 17:48
Сухоруков так тепло говорит о своих родных, это так круто. Видно, что семья для него на первом месте) читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
откровениесемья
персоны
Виктор Сухоруков

фотографии >>
«Я для них живу, ведь родных у меня мало»: Виктор Сухоруков рассказал о внучатых племянниках фотографии
«Я для них живу, ведь родных у меня мало»: Виктор Сухоруков рассказал о внучатых племянниках фотографии
«Я для них живу, ведь родных у меня мало»: Виктор Сухоруков рассказал о внучатых племянниках фотографии
«Я для них живу, ведь родных у меня мало»: Виктор Сухоруков рассказал о внучатых племянниках фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Наталья Климова
25 февраля ушла из жизни актриса Наталья Климова.
Владимир Довжик
24 февраля ушел из жизни актер Владимир Довжик.
Ирина Шевчук
24 февраля ушла из жизни актриса Ирина Шевчук.
Надежда Ермакова
23 февраля ушла из жизни актриса Надежда Ермакова.

День рождения >>

Мярт Аванди
Оксана Базилевич
Яков Волков
Евгений Жариков
Илья Ильин
Марина Кондратьева
Иван Мартынов
Георгий Траугот
Михаил Хмуров
Джеки Глисон
Марк Дакаскос
Маделин Кэрролл
Мирослава
Тереза Палмер
Бетти Хаттон
Джекки Шварц
все родившиеся 26 февраля >>

Афиша кино >>

Соблазн
драма, мелодрама, триллер
США, Франция, 2001
Убойные каникулы
комедия, триллер
Великобритания, Индия, Канада, США, 2010
Цинга
мистика, триллер
Россия, 2025
Мой дед
драма, приключения
Россия, 2025
Безумная старуха
триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, 2025
Два, три, призрак, приди!
фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Драники
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Момо
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2025
Кутюр
драма
Франция, США, 2025
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма
Германия, 2025
Малыш
военный фильм, драма
Россия, 2026
Мой друг
драма, приключения
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram