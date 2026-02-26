«Я для них живу, ведь родных у меня мало»: Виктор Сухоруков рассказал о внучатых племянниках

Виктор Сухоруков никогда не был женат, у него нет детей, поэтому самые близкие родственники для него — это семья сестры Галины, её сын, невестка и внуки. В беседе с журналистом издания «Теленеделя» Виктор Иванович рассказал, что сейчас у него гораздо больше времени на общение с родными: «Новый год я с ними великолепно провёл, 10 дней. Это был праздник. Я приехал в Орехово-Зуево, а внуки уже сами стол накрывали. Внучок мой Кирилл Иванович уже два метра ростом, 47-й размер ноги. Надюшка в первом классе учится, в балетной школе занимается. Они моя радость, отдушина, любовь. И, конечно, я для них живу, связь не теряю, потому что родных людей у меня совсем мало».
фото: Виктор Сухоруков с родными/ Источник: mk.ru
Актёр считает, что его юные родственники сами должны определиться с выбором пути. Если ребята захотят стать актёрами, Виктор Иванович будет рад и поспособствует их карьере: «Если вдруг соберутся, я не буду против, поддержу. Даже пойду по блату помогать».
