Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

У звезды сериала «Кухня» Никиты Тарасова родился сын

26 февраля
2026 год

Лайфстайл >>
26 февраля 2026
Известный по роли кондитера Луи в сериале «Кухня» Никита Тарасов стал папой во второй раз: у актёра и его супруги, художника Марины Тарасовой, родился сын. Артист опубликовал в своих соцсетях фотографию с женой и новорождённым, предложив подписчикам догадаться, как они решили назвать малыша: «...Никитич Тарасов. Новость дня. Теперь можно проголосовать за имя». Старшую дочь Никиты и Марины зовут Таисия, ей 9 лет.

У звезды сериала «Кухня» Никиты Тарасова родился сын
фото: Никита Тарасов с женой и сыном/ Источник: соцсети Никиты Тарасова

Знаменитости в комментариях под постом с радостной новостью засыпали супругов поздравлениями. «Когда я участвую в опросах — всегда самый непопулярный вариант. Нами выбран нишевый Олег! Никита, поздравляю!» — написала Софья Синицына. «Поздравляю от всей души! Какое счастье!!! Здоровья малышу и спокойных ночей всем вам!» — оставила пожелания родителям и новорождённому Анна Чурина. А Илья Глинников уверенно написал: «Добро пожаловать в мир, Арсений Никитич! Маме скорейшего восстановления и Божьего благословения! Поздравляю, ребята!»

У звезды сериала «Кухня» Никиты Тарасова родился сын
фото: Никита Тарасов с женой и дочерью/ Источник: соцсети Никиты Тарасова
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Ярослав Пахомов   26.02.2026 - 22:39
Очень приятная и светлая новость! Желаю всей семье здоровья, счастья и много светлых моментов! читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
дети
персоны
Илья ГлинниковСофья СиницынаНикита ТарасовАнна Чурина
фильмы
Кухня (все сезоны)

фотографии >>
У звезды сериала «Кухня» Никиты Тарасова родился сын фотографии
У звезды сериала «Кухня» Никиты Тарасова родился сын фотографии
У звезды сериала «Кухня» Никиты Тарасова родился сын фотографии
У звезды сериала «Кухня» Никиты Тарасова родился сын фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Наталья Климова
25 февраля ушла из жизни актриса Наталья Климова.
Владимир Довжик
24 февраля ушел из жизни актер Владимир Довжик.
Ирина Шевчук
24 февраля ушла из жизни актриса Ирина Шевчук.

День рождения >>

Мярт Аванди
Оксана Базилевич
Яков Волков
Евгений Жариков
Илья Ильин
Марина Кондратьева
Иван Мартынов
Георгий Траугот
Михаил Хмуров
Джеки Глисон
Марк Дакаскос
Маделин Кэрролл
Мирослава
Тереза Палмер
Бетти Хаттон
Джекки Шварц
все родившиеся 26 февраля >>

Афиша кино >>

Соблазн
драма, мелодрама, триллер
США, Франция, 2001
Убойные каникулы
комедия, триллер
Великобритания, Индия, Канада, США, 2010
Цинга
мистика, триллер
Россия, 2025
Мой дед
драма, приключения
Россия, 2025
Безумная старуха
триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, 2025
Два, три, призрак, приди!
фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Драники
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Момо
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2025
Кутюр
драма
Франция, США, 2025
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма
Германия, 2025
Малыш
военный фильм, драма
Россия, 2026
Мой друг
драма, приключения
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен