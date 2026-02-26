У звезды сериала «Кухня» Никиты Тарасова родился сын

Известный по роли кондитера Луи в сериале «Кухня»Никита Тарасов стал папой во второй раз: у актёра и его супруги, художника Марины Тарасовой, родился сын. Артист опубликовал в своих соцсетях фотографию с женой и новорождённым, предложив подписчикам догадаться, как они решили назвать малыша: «...Никитич Тарасов. Новость дня. Теперь можно проголосовать за имя». Старшую дочь Никиты и Марины зовут Таисия, ей 9 лет.
фото: Никита Тарасов с женой и сыном/ Источник: соцсети Никиты Тарасова
Знаменитости в комментариях под постом с радостной новостью засыпали супругов поздравлениями. «Когда я участвую в опросах — всегда самый непопулярный вариант. Нами выбран нишевый Олег! Никита, поздравляю!» — написала Софья Синицына. «Поздравляю от всей души! Какое счастье!!! Здоровья малышу и спокойных ночей всем вам!» — оставила пожелания родителям и новорождённому Анна Чурина. А Илья Глинников уверенно написал: «Добро пожаловать в мир, Арсений Никитич! Маме скорейшего восстановления и Божьего благословения! Поздравляю, ребята!»
фото: Никита Тарасов с женой и дочерью/ Источник: соцсети Никиты Тарасова
обсуждение >>