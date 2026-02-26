Кино-Театр.Ру
Гадкая семья: Катя Кабак, Татьяна Струженкова и Александр Мизёв

26 февраля
2026 год

26 февраля 2026
25 февраля в кинотеатре «Художественный» состоялась российская премьера фильма «Наследник», герой которого совершает ужасные поступки, но при этом вызывает сочувствие и желание, чтобы ему всё сошло с рук. Главные роли в картине исполнили Глен Пауэлл и Маргарет Куолли, а среди гостей были Тимур Родригез и Катя Кабак, Иван Трушин, Александр Мизёв, Татьяна Струженкова, Алиса Кретова, Анна Ещенко и многие другие.

фото: Тимур Родригез и Катя Кабак / Источник: пресс-служба

фото: Иван Трушин / Источник: пресс-служба

фото: Александр Мизев / Источник: пресс-служба

фото: Александр Новиков / Источник: пресс-служба

фото: Анна Ещенко / Источник: пресс-служба

фото: Татьяна Струженкова / Источник: пресс-служба

фото: Алиса Кретова / Источник: пресс-служба

фото: Тони Толмацкий / Источник: пресс-служба

фото: Ирена Понарошку / Источник: пресс-служба

фото: Ирина Безряднова / Источник: пресс-служба

В широкий прокат фильм «Наследник» выйдет 5 марта.

«Наследник». Трейлер №2
персоны
Андрей БаттИрина БезрядноваВиктория БуцкихМиша ГурайЕлизавета ДолбниковаАнна ЕщенкоЕва ИнденбаумЕкатерина КабакАлиса КретоваМаргарет КуоллиАлександр МизёвАлександр Новиков (X)Глен Пауэлл-мл.Тимур РодригезТатьяна СтруженковаИван Трушин
фильмы
Наследник

