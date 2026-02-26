Гадкая семья: Катя Кабак, Татьяна Струженкова и Александр Мизёв

25 февраля в кинотеатре «Художественный» состоялась российская премьера фильма «Наследник»
, герой которого совершает ужасные поступки, но при этом вызывает сочувствие и желание, чтобы ему всё сошло с рук. Главные роли в картине исполнили Глен Пауэлл
и Маргарет Куолли
, а среди гостей были Тимур Родригез
и Катя Кабак
, Иван Трушин
, Александр Мизёв
, Татьяна Струженкова
, Алиса Кретова
, Анна Ещенко
и многие другие.
«Наследник». Трейлер №2
