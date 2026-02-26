Кино-Театр.Ру
«Искренне верила в то, что делаю»: Дарья Харченко призналась, что попала в секту

26 февраля
2026 год

Лайфстайл >>
26 февраля 2026
Несколько лет назад Дарью Харченко, известную по роли в фильме «Краш-тест», обвинили в мошенничестве из-за того, что она вместе с сообщником Дмитрием обманывала своих молодых коллег по цеху. По словам пострадавших, актриса предлагала присоединиться к творческому союзу единомышленников, где начинающим артистам обещали помочь с карьерой и получить дополнительный доход. Но для этого необходимо было начать сотрудничество с компанией QNet (запрещена в некоторых странах), работающей по принципу сетевого маркетинга: участник покупает у компании продукт, а вернуть вложенные деньги может только путем привлечения новых участников, которые, в свою очередь, тоже покупали товар и искали других «жертв».

«Искренне верила в то, что делаю»: Дарья Харченко призналась, что попала в секту
фото: соцсети Дарьи Харченко

Некоторые пострадавшие рассказали, что при подписании договора Дарья угощала их «волшебным чаем», из-за которого у них якобы притуплялось сознание. На момент скандала актриса не снималась в кино, однако недавнее появление Харченко на экране сначала в фильме «Краш-тест», а затем в сериале «Хроники русской революции», возмутили друзей пострадавших: «Когда я про это узнала впервые, когда поговорила со своими друзьями, известными актёрами и актрисами, чьи знакомые пострадали, то знала, что эта девушка не снимается. У неё не было ролей. А теперь есть! Её снимают! Надо же, как быстро забылся этот скандал. Тогда, кажется, дело даже не дошло до суда, она просто пересидела и переждала, а теперь снимается у Кончаловского. А может, и дальше продолжает делать то, в чем все её обвиняют. Культура отмены в профессиональной среде почему-то не сработала», — написали в телеграм-канале «Не последние люди в городе».

«Искренне верила в то, что делаю»: Дарья Харченко призналась, что попала в секту
фото: соцсети Дарьи Харченко

25-летняя актриса поспешила дать комментарий телеграм-каналу «Антиглянец» и рассказала, что сама является жертвой ситуации: «Я была в секте. Меня туда затянула родственница, и я искренне верила в то, что делаю. Это не была пирамида, вы можете сами почитать, что такое секта и как туда затягивают. Мне было 17. Там не было таблички «мошенники», и я думала, что это возможность развиваться и зарабатывать. Я приехала из Воронежа, без родителей и друзей. В итоге — травмы и годы работы с психологом. Пишут, что я востребованная актриса, но, к моему сожалению, это не так. Так же и про деньги. Я до сих пор в одиночку расплачиваюсь за последствия своего участия в этом. А проекты, о которых говорит автор, снимались больше пяти лет назад».

Также Дарья опровергла утверждение о том, что поила кого-то «волшебным» чаем: «И, конечно, я никого не травила и ничего не подливала — это бред больного воображения. Да, была секта, но без нарушения закона, иначе этот бизнес давно бы закрыли. Я давно публично извинилась (и продолжаю это делать) перед всеми, кого невольно задела в этой истории. Я не понимаю, кому нужно меня очернить и поднять эту историю, даже не изучив вопрос глубже. Не знаю, для чего — для хайпа или просто потому, что не нашли ничего поинтереснее».
Поиск по меткам
деньгиконфликт
персоны
Андрей КончаловскийДарья Харченко
фильмы
Краш-тестХроники русской революции

что почитать?

