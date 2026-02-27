«Это только с виду они милые»: Виктор Сухоруков рассказал о съёмках с животными в фильме «Красавица»

12 февраля состоялась премьера фильма «Красавица» — истории о том, как сотрудники Ленинградского зоопарка спасали животных во время войны. Поскольку Виктор Сухоруков сыграл в «Красавице» ветеринара Мартына Ивановича, ему постоянно приходилось иметь дело с животными. В интервью изданию «Теленеделя» актёр рассказал, что такое общение было небезопасным и часто неприятным: «У меня там есть сцена с обезьянкой. Это только с виду она милая обезьянка, а на самом деле зубастая, цепкая, да ещё и нагадила на меня. Пока мы её из рук в руки передавали, снимали, она обделалась. Обезьянка свободолюбивая, она же понимает, что она единственная среди нас».
фото: Виктор Сухоруков/ Источник: ru.kinorium.com
По мнению Виктора Ивановича, даже со взрослым тигром сниматься спокойнее, чем с детёнышем: «Настоящего тигрёнка я поил из бутылочки молоком. Вот говорят: «Ой, да это тигрёночек, что такого, бойся большого тигра». Наоборот, большой тигр уже мудр, умён, он с пониманием. А тигрёнок — он, как и дитя человеческое, ещё ничего не знает и не понимает. И так оттяпает палец, что будь здоров. Всё тело сжималось под актёрскими одеждами. Задачу выполнить охота, и чтобы без дублёров».
фото: Виктор Сухоруков/ Источник: ru.kinorium.com
На съёмочной площадке актёр переживал и за коллег: «Стася Милославская сама водила за поводок медвежонка. Ну как медвежонка — уже килограмм двести зверь. Он как начал её таскать! Она падает, он её таскает по площадке, а она не отпускает. Я думаю: «Девка, ты с ума сошла, он лапой тебе маханул бы — и лица не было». Нет, она его держала, а он её крутил, мотал».
фото: Виктор Сухоруков/ Источник: mironov-theatre.ru
Сам Виктор Иванович во время съёмок даже получил небольшую травму: поранился и набил шишку на голове. Однако это актёра не остановило: «Кровища была, шишка на лысине. Наверное, до сих пор там шрамчик остался. И вы думаете, я слышал боль? Нет, я был азартен, мне нравилось сочинять эту историю и быть Мартыном Ивановичем».
фото: Виктор Сухоруков/ Источник: tass.ru
Артист с восхищением относится к работе своих молодых коллег по фильму, считает, что они прекрасно вписались в свои роли и есть кому передать эстафетную актёрскую палочку: «Они настолько хороши, прекрасны, чисты, настолько органично в своих ролях существовали, так здорово были подобраны, что наклей карточку в альбом, и люди скажут: «Это в каком году было? В сорок первом или в сорок пятом?» Я почему про них говорю? Моё дело десятое. У меня вообще было ощущение, что я рядом с ними, я в тени этих ребят».
