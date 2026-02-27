Елена Подкаминская поделилась фотографиями с отдыха

Пока жители всех часовых поясов России ждут весны, знаменитости устраивают себе лето, уезжая в тёплые края. Елена Подкаминская, оставив заснеженную Москву, уехала к ласковому океану. Актриса опубликовала в своём блоге серию снимков в купальнике, подписав пост стихами и коротким пояснением к ним: «Где-то, между небом и морем, абсолютно раздето, где кончается горе — начинается лето. Это просто красиво. Эта песня не спета. Между синим и синим — мир зелёного цвета. Коротко о том, без чего мне трудно представить свой отпуск зимой».
фото: Елена Подкаминская/ Источник: соцсети Елены Подкаминской
фото: Елена Подкаминская/ Источник: соцсети Елены Подкаминской
фото: Елена Подкаминская/ Источник: соцсети Елены Подкаминской
фото: Елена Подкаминская/ Источник: соцсети Елены Подкаминской
фото: Елена Подкаминская/ Источник: соцсети Елены Подкаминской
фото: Елена Подкаминская/ Источник: соцсети Елены Подкаминской
