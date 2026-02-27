«Мне обычно друзья объясняют, как мне плохо»: Ксения Алфёрова о неумении отдыхать

После новостей о женитьбеЕгора БероеваКсения Алфёрова опубликовала у себя в блоге пост о том, что работала, не обращая внимания на усталость и плохое самочувствие, и окончательно разболелась: «Я давно обратила внимание, что Бог в любой ситуации сначала нам намекает о чём-то, потом громче говорит, совсем громко, а потом вырубает. В том смысле, что мы же несёмся на всех парах куда-то в даль, ускоряясь, часто не соизмеряя своих сил и возможностей. Много на себя берём. Я умею так собраться внутренне, что мне всё нипочём. Мне болезнь не болезнь, у меня задача есть и я её выполняю. Часто не обращая на своё состояние, на себя, никакого внимания. Я такой идеальный солдат: нет «не могу», есть «надо». Вот так точно не надо!»
Ксения признаёт, что нужно относиться к себе бережнее, но у неё это плохо получается: «Я ведь сама не в состоянии угомониться. Я до победного конца всегда. А ещё переживания свои сама от себя прячу. Как мне плохо, мне обычно друзья объясняют. Я отказываюсь туда смотреть».
Актриса, видимо, ещё и устала давать комментариио расставании с Егором Бероевым. Она принимает заботу от дочери, пьёт морс и устроила себе частичный цифровой детокс, переписывается только с близкими: «Соцсети не открываю, чтобы опять во что-нибудь не вляпаться (к моей семье повышенное внимание в последнее время)».
обсуждение >>