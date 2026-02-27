Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Моё сердце занято»: Михаил Галустян впервые рассказал о личной жизни после развода

27 февраля
2026 год

Лайфстайл >>
27 февраля 2026
46-летний Михаил Галустян, который весной прошлого года объявил о разводе с Викторией после 18 лет брака, признался, что у него новый роман. В интервью «СтарХит» шоумен рассказал о своих чувствах, планах на будущее и о том, как справляется с воспитанием дочерей-подростков — 15-летней Эстеллы и 14-летней Элины. Имя новой возлюбленной он при этом раскрывать не стал, однако вскоре это сделали СМИ: избранницей Галустяна оказалась 35-летняя художник по гриму Лилия Киосе.

«Моё сердце занято»: Михаил Галустян впервые рассказал о личной жизни после развода
фото: kino.mail.ru

«Любви все возрасты покорны! И моё сердце сейчас занято», — заявил Галустян, отвечая на вопрос о личной жизни. По его словам, от расставания с экс-супругой он уже оправился и смотрит в будущее с оптимизмом: «Моя главная цель — это моя личная жизнь. Сейчас я хочу сконцентрироваться на себе, на моём внутреннем мире и на моих чувствах, которые я испытываю. Но считаю, что в работе и в карьере я ещё не всё сказал. Так что планов много!» Лилия — не медийная личность, но по работе давно связана с шоу-бизнесом: она часто появляется на съёмках фильмов и телепроектов. Галустян моложе её на 11 лет. По данным СМИ, ухаживать за Лилией он начал спустя примерно два года после расставания с женой. Девушка выросла в семье военного, её родной брат служит священником.

«Моё сердце занято»: Михаил Галустян впервые рассказал о личной жизни после развода
фото: соцсети Лилии Киосе

Отдельно Галустян рассказал об отношениях с дочерьми. Несмотря на то что после развода он стал реже видеться с ними — девочки остались жить с Викторией, — шоумен заверил, что поддерживает постоянную связь. Особенно крепкие отношения сложились с младшей Элиной: «Мы не живём вместе, но у нас с дочкой отличные отношения, мы постоянно на связи. Что от папы нужно в 14 лет? Дай деньги и не ругайся, а дальше мы сами разберёмся».

«Моё сердце занято»: Михаил Галустян впервые рассказал о личной жизни после развода
фото: Михаил Галустян с детьми и бывшей женой / Источник: super.ru

О разводе Галустян объявил в апреле 2025 года, подчеркнув, что решение было принято ещё раньше и стороны остаются в хороших отношениях. Вскоре после этого в сети появились слухи о том, что артист якобы изменил Виктории со своей визажисткой, но она сама опровергла какую-либо связь с Михаилом. На фоне хейта Виктория поддержала бывшего мужа и призвала прекратить его травлю.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Мишель Ангельская (Омск)   27.02.2026 - 16:12
Позабавило: "Дай деньги и не ругайся, а дальше мы сами разберемся" ;D Михаил точно знает, что нужно подросткам! Шутки шутками, а видно, что он старается быть хорошим папой. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Никто никого не предавал»: Жена Михаила Галустяна прокомментировала их развод
Михаил Галустян развелся с женой после 18 лет брака
Поиск по меткам
любовьоткровение
персоны
Михаил Галустян

фотографии >>
«Моё сердце занято»: Михаил Галустян впервые рассказал о личной жизни после развода фотографии
«Моё сердце занято»: Михаил Галустян впервые рассказал о личной жизни после развода фотографии
«Моё сердце занято»: Михаил Галустян впервые рассказал о личной жизни после развода фотографии
«Моё сердце занято»: Михаил Галустян впервые рассказал о личной жизни после развода фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Наталья Климова
25 февраля ушла из жизни актриса Наталья Климова.
Ростислав Гепп
24 февраля ушёл из жизни музыкант Ростислав Гепп.
Владимир Довжик
24 февраля ушел из жизни актер Владимир Довжик.
Ирина Шевчук
24 февраля ушла из жизни актриса Ирина Шевчук.

День рождения >>

Татьяна Догилева
Диана Енакаева
Александр Курицын
Авангард Леонтьев
Иван Марченко
Алиса Руденко
Иван Рысин
Евгений Урбанский
Елизавета Шакира
Джоан Беннетт
Фриц Диц
Донал Лог
Кейт Мара
Даниэль Ольбрыхский
Тимоти Сполл
Элизабет Тейлор
все родившиеся 27 февраля >>

Афиша кино >>

Убойные каникулы
комедия, триллер
Великобритания, Индия, Канада, США, 2010
Цинга
мистика, триллер
Россия, 2025
Мой дед
драма, приключения
Россия, 2025
Драники
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Малыш
военный фильм, драма
Россия, 2026
Два, три, призрак, приди!
фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Кутюр
драма
Франция, США, 2025
Мой друг
драма, приключения
Россия, 2025
Наум. Предчувствия
Россия, 2025
Спасти бессмертного
военный фильм, драма, научная фантастика, приключения
Россия, 2026
Сюрприз для мамы
Россия, 2024
Убийцы
боевик, драма, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен