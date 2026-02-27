«Моё сердце занято»: Михаил Галустян впервые рассказал о личной жизни после развода

46-летний Михаил Галустян, который весной прошлого года объявил о разводе с Викторией после 18 лет брака, признался, что у него новый роман. В интервью «СтарХит» шоумен рассказал о своих чувствах, планах на будущее и о том, как справляется с воспитанием дочерей-подростков — 15-летней Эстеллы и 14-летней Элины. Имя новой возлюбленной он при этом раскрывать не стал, однако вскоре это сделали СМИ: избранницей Галустяна оказалась 35-летняя художник по гриму Лилия Киосе.
фото: kino.mail.ru
«Любви все возрасты покорны! И моё сердце сейчас занято», — заявил Галустян, отвечая на вопрос о личной жизни. По его словам, от расставания с экс-супругой он уже оправился и смотрит в будущее с оптимизмом: «Моя главная цель — это моя личная жизнь. Сейчас я хочу сконцентрироваться на себе, на моём внутреннем мире и на моих чувствах, которые я испытываю. Но считаю, что в работе и в карьере я ещё не всё сказал. Так что планов много!» Лилия — не медийная личность, но по работе давно связана с шоу-бизнесом: она часто появляется на съёмках фильмов и телепроектов. Галустян моложе её на 11 лет. По данным СМИ, ухаживать за Лилией он начал спустя примерно два года после расставания с женой. Девушка выросла в семье военного, её родной брат служит священником.
фото: соцсети Лилии Киосе
Отдельно Галустян рассказал об отношениях с дочерьми. Несмотря на то что после развода он стал реже видеться с ними — девочки остались жить с Викторией, — шоумен заверил, что поддерживает постоянную связь. Особенно крепкие отношения сложились с младшей Элиной: «Мы не живём вместе, но у нас с дочкой отличные отношения, мы постоянно на связи. Что от папы нужно в 14 лет? Дай деньги и не ругайся, а дальше мы сами разберёмся».
фото: Михаил Галустян с детьми и бывшей женой / Источник: super.ru
О разводе Галустян объявил в апреле 2025 года, подчеркнув, что решение было принято ещё раньше и стороны остаются в хороших отношениях. Вскоре после этого в сети появились слухи о том, что артист якобы изменил Виктории со своей визажисткой, но она сама опровергла какую-либо связь с Михаилом. На фоне хейта Виктория поддержала бывшего мужа и призвала прекратить его травлю.
обсуждение >>