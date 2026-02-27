Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Пол Энтони Келли впервые стал отцом

27 февраля
2026 год

27 февраля 2026
38-летний канадский актёр Пол Энтони Келли, исполнивший главную роль в одном из самых ожидаемых сериалов этого года «История любви», объявил о рождении первого ребёнка. В январе его жена Сид Видзишевски родила малыша, пол и имя которого пара пока не раскрывает. Об этом сообщил Daily Mail.

Пол Энтони Келли впервые стал отцом
фото: соцсети Пола Энтони Келли

О беременности супруги актёр узнал в тот самый день, когда ему сообщили об утверждении на роль Джона Кеннеди-младшего: «1 мая был знаменательным днём. Я получил письмо, в котором говорилось: "Мы просто сразу перейдём к звонку с продюсером". Потом мы пошли на ужин в честь второй годовщины нашей свадьбы, и Сид сообщает мне, что беременна», — рассказал он. Путь к роли тоже оказался полон совпадений. Одним из условий утверждения было наличие грин-карты, и Келли получил её буквально накануне: «Мне позвонили в пятницу, в субботу я получил грин-карту, а в воскресенье забронировал билет».

Пол Энтони Келли впервые стал отцом
фото: Пол Энтони Келли с супругой / Источник: соцсети Пола Энтони Келли
