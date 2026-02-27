Кино-Театр.Ру
Вадим Галыгин станет отцом в четвёртый раз

27 февраля
2026 год

Лайфстайл >>
27 февраля 2026
Вадим Галыгин готовится стать отцом в четвёртый раз. Его супруга Ольга Вайнилович объявила о беременности прямо во время празднования своего 40-летия: «Мы сегодня собрались по поводу моего дня рождения, но будет ещё один повод. Многие знают, но не все. Я скоро стану мамой в третий раз», — сказала Ольга во время праздника. В тот же вечер прошла гендер-пати: супруги объявили, что ждут мальчика. Отчётом с торжества пара поделилась в социальных сетях.

Вадим Галыгин станет отцом в четвёртый раз
фото: Ольга и Вадим с сыновьями / Источник: соцсети Ольги Вайнилович

С Ольгой Вадим познакомился после развода с первой женой, белорусской моделью Дарьей Овечкиной, от которой у него есть 25-летняя дочь Таисия. Вместе с Ольгой шоумен воспитывает двух сыновей: 14-летнего Вадима и 6-летнего Ивана. В прошлом году Галыгин успел стать дедушкой — старшая дочь родила ему внука.
№ 1
Мишель Ангельская (Омск)   27.02.2026 - 16:10
Ну поздравляю семейство со скорым пополнением!:) читать далее>>
что почитать?

