Криспина Гловера обвинили в насилии и удержании девушки в сексуальном рабстве

27 февраля
2026 год

27 февраля 2026
61-летний актёр Криспин Гловер, известный по роли Джорджа МакФлая в трилогии «Назад в будущее», стал фигурантом судебного иска. Бывшая модель из Великобритании, выступающая в документах под именем Джейн Доу, обвиняет его в физическом насилии, мошенничестве и незаконном выселении. По её словам, актёр заманил её в Лос-Анджелес, обещая предоставить работу и жилье, а затем удерживал против воли, используя «для секса и бесплатного труда». Об этом сообщает TMZ.

фото: listal.com

Согласно материалам иска, поданного в Верховный суд округа Лос-Анджелес, Гловер и Джейн Доу познакомились в социальных сетях в 2015 году. На протяжении нескольких лет актёр настойчиво звал её в Лос-Анджелес. Лично они впервые встретились лишь в 2023 году — в Дрездене, где Гловер, по утверждению истицы, показывал ей предметы из своей коллекции нацистской атрибутики. В начале 2024 года она всё же решилась переехать в США: продала вещи и перебралась в один из домов актёра, рассчитывая работать его ассистентом в индустрии развлечений. Однако, по её утверждению, вместо этого он пытался контролировать её передвижения, отслеживать её местонахождение и не позволял выходить из дома.

Кульминацией стал инцидент в марте 2024 года. Истица, практикующая мусульманка, собралась в мечеть, но Гловер предупредил, что закроет дом, если она уйдёт. Решив, что это пустая угроза, она ушла, однако, вернувшись за вещами и кошками, обнаружила, что он действительно запер дверь. Когда она попыталась забрать животных, он, по её словам, схватил её за шею и зажал в захвате, оставив видимую рану и шрам. После этого Гловер сам вызвал полицию, представив её незаконным нарушителем.

фото: ru.kinorium.com

Адвокат Гловера категорически отверг все обвинения: «Господин Гловер отрицает эти беспочвенные заявления в самых решительных выражениях. В действительности 2 марта 2024 года он сам стал жертвой нападения со стороны Джейн Доу в своём доме. Господин Гловер вызвал полицию, которая прибыла на место, провела расследование и арестовала Джейн Доу. Он намерен активно защищать себя и уверен, что судебный процесс разоблачит этот иск как беспочвенную выдумку». Источники в правоохранительных органах, впрочем, сообщили изданию TMZ, что в тот день полиция выехала на вызов, однако никого не арестовала.
№ 1
Мишель Ангельская (Омск)   27.02.2026 - 16:08
Очередного актера обвиняют в чем...? Ну конечно, в сексуальном насилии, домогательстве... И кто обвиняет? Ну безусловно, бабонька ноу-нэйм! Типично... читать далее>>
Всего сообщений: 1
