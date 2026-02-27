Кино-Театр.Ру
Маяк: Рузиль Минекаев, Артём Быстров и Анна Ещенко

27 февраля
2026 год

27 февраля 2026
В московском киноцентре «Октябрь» состоялась премьера драмы Юлии Трофимовой «Большая земля». Вместе с первыми зрителями картину о возвращении молодой матери в родной дом на отдалённом маяке в Тихом океане посмотрела команда фильма — актёры Рузиль Минекаев, Артём Быстров, Платон Герасимов, а также Азиза Минекаева, Анна Ещенко, Миша Гурай и другие.

фото: Азиза и Рузиль Минекаевы / Источник: пресс-служба

фото: Артём Быстров / Источник: пресс-служба

фото: Платон Герасимов / Источник: пресс-служба

фото: Юлия Трофимова / Источник: пресс-служба

фото: Анна Ещенко / Источник: пресс-служба

фото: Миша Гурай / Источник: пресс-служба

Фильм «Большая земля» в прокате с 5 марта.

№ 1
Yanina Sokolova   27.02.2026 - 19:19
Хочу дождаться комментариев первых, кто уже успел посмотреть этот фильм в кино, чтобы понять, стоит ли идти на премьеру. читать далее>>
Всего сообщений: 1
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Артём БыстровПлатон ГерасимовМиша ГурайАнна ЕщенкоЕкатерина МавроматисРузиль МинекаевАзиза МинекаеваНадежда Рехтер-ГареваТатьяна СеребренниковаЮлия Трофимова
фильмы
Большая земля

