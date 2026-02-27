Неделя моды в Милане: Ума Турман, Дакота Фаннинг и Джессика Альба

24 февраля в Милане стартовала Неделя моды, в рамках которой уже прошли показы Emporio Armani, Prada, BOSS, Missoni, Fendi и других брендов. Их успели посетить Ума Турман
, Дакота Фаннинг
, Джессика Альба
, Моника Беллуччи
, Кэри Маллиган
, Зои Дойч
и многие другие.
фото: Ума Турман на показе Fendi / Источник: WWD
фото: Дакота Фаннинг на показе Fendi / Источник: WWD
фото: Моника Беллуччи на показе Fendi / Источник: WWD
фото: Джессика Альба на показе Fendi / Источник: WWD
фото: Шейлин Вудли на показе Fendi / Источник: WWD
фото: Кэри Маллиган на показе Prada / Источник: Bazaar
фото: Сара Пиджон на показе Prada / Источник: Bazaar
фото: Зои Дойч на показе Prada / Источник: Bazaar
фото: Дэвид Бекхэм на показе BOSS / Источник: Bazaar
фото: Келли Разерфорд на показе Missoni / Источник: Bazaar
фото: Кендалл Дженнер на показе Emporio Armani / Источник: Bazaar фото: Люк Ньютон на показе BOSS / Источник: Bazaar
