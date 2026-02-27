Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Неделя моды в Милане: Ума Турман, Дакота Фаннинг и Джессика Альба

27 февраля
2026 год

Лайфстайл >>
27 февраля 2026
24 февраля в Милане стартовала Неделя моды, в рамках которой уже прошли показы Emporio Armani, Prada, BOSS, Missoni, Fendi и других брендов. Их успели посетить Ума Турман, Дакота Фаннинг, Джессика Альба, Моника Беллуччи, Кэри Маллиган, Зои Дойч и многие другие.

Неделя моды в Милане: Ума Турман, Дакота Фаннинг и Джессика Альба
фото: Ума Турман на показе Fendi / Источник: WWD

Неделя моды в Милане: Ума Турман, Дакота Фаннинг и Джессика Альба
фото: Дакота Фаннинг на показе Fendi / Источник: WWD

Неделя моды в Милане: Ума Турман, Дакота Фаннинг и Джессика Альба
фото: Моника Беллуччи на показе Fendi / Источник: WWD

Неделя моды в Милане: Ума Турман, Дакота Фаннинг и Джессика Альба
фото: Джессика Альба на показе Fendi / Источник: WWD

Неделя моды в Милане: Ума Турман, Дакота Фаннинг и Джессика Альба
фото: Шейлин Вудли на показе Fendi / Источник: WWD

Неделя моды в Милане: Ума Турман, Дакота Фаннинг и Джессика Альба
фото: Кэри Маллиган на показе Prada / Источник: Bazaar

Неделя моды в Милане: Ума Турман, Дакота Фаннинг и Джессика Альба
фото: Сара Пиджон на показе Prada / Источник: Bazaar

Неделя моды в Милане: Ума Турман, Дакота Фаннинг и Джессика Альба
фото: Зои Дойч на показе Prada / Источник: Bazaar

Неделя моды в Милане: Ума Турман, Дакота Фаннинг и Джессика Альба
фото: Дэвид Бекхэм на показе BOSS / Источник: Bazaar

Неделя моды в Милане: Ума Турман, Дакота Фаннинг и Джессика Альба
фото: Келли Разерфорд на показе Missoni / Источник: Bazaar

Неделя моды в Милане: Ума Турман, Дакота Фаннинг и Джессика Альба
фото: Кендалл Дженнер на показе Emporio Armani / Источник: Bazaar

Неделя моды в Милане: Ума Турман, Дакота Фаннинг и Джессика Альба
фото: Люк Ньютон на показе BOSS / Источник: Bazaar
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Yanina Sokolova   27.02.2026 - 19:18
Заметила, что многим представительницам слабого пола идут классические чёрные брючные костюмы) читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Джессика АльбаДэвид БекхэмМоника БеллуччиШейлин ВудлиНиколас ГолицынКендалл ДженнерЗои ДойчКэри Ханна МаллиганЛюк НьютонСара ПиджонКелли РезерфордУма ТурманДакота ФаннингБелла Хадид

фотографии >>
Неделя моды в Милане: Ума Турман, Дакота Фаннинг и Джессика Альба фотографии
Неделя моды в Милане: Ума Турман, Дакота Фаннинг и Джессика Альба фотографии
Неделя моды в Милане: Ума Турман, Дакота Фаннинг и Джессика Альба фотографии
Неделя моды в Милане: Ума Турман, Дакота Фаннинг и Джессика Альба фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Наталья Климова
25 февраля ушла из жизни актриса Наталья Климова.
Ростислав Гепп
24 февраля ушёл из жизни музыкант Ростислав Гепп.
Владимир Довжик
24 февраля ушел из жизни актер Владимир Довжик.
Ирина Шевчук
24 февраля ушла из жизни актриса Ирина Шевчук.

День рождения >>

Татьяна Догилева
Диана Енакаева
Александр Курицын
Авангард Леонтьев
Иван Марченко
Алиса Руденко
Иван Рысин
Евгений Урбанский
Елизавета Шакира
Джоан Беннетт
Фриц Диц
Донал Лог
Кейт Мара
Даниэль Ольбрыхский
Тимоти Сполл
Элизабет Тейлор
все родившиеся 27 февраля >>

Афиша кино >>

Убойные каникулы
комедия, триллер
Великобритания, Индия, Канада, США, 2010
Цинга
мистика, триллер
Россия, 2025
Мой дед
драма, приключения
Россия, 2025
Малыш
военный фильм, драма
Россия, 2026
Драники
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Два, три, призрак, приди!
фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Спасти бессмертного
военный фильм, драма, научная фантастика, приключения
Россия, 2026
Кутюр
драма
Франция, США, 2025
Мангул
триллер
Россия, 2026
Мой друг
драма, приключения
Россия, 2025
Наум. Предчувствия
Россия, 2025
Сюрприз для мамы
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram