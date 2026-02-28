Аэрофоб, сова и ленивый трудоголик: За что мы любим Гарика Харламова

По паспорту Гарик Харламов вообще-то Игорь, и с именем у него связана интересная история. Сначала родители назвали сына Андрей, но через три месяца сменили на Игорь — в честь дедушки. Сценическое прозвище „Бульдог” у артиста появилось во времена работы на Муз-ТВ, где он вёл программу «Три обезьяны». Как ведущий Гарик проявлял себя слишком мягко по отношению к участникам, поэтому таким прозвищем было решено подкрепить более агрессивное поведение.
После развода родителей в 90-е годы Гарик жил несколько лет с отцом в Чикаго. Там он учился в актёрской школе, подрабатывая в свободное время продажей сотовых телефонов и кассиром в МакДональдс. «Я приехал, не зная ни одного слова по-английски, я учил до этого французский язык в школе. Я на второй день пошёл в школу. Меня посадили за парту, и моим соседом был Калиб, индус. И мы с ним на руках объяснялись», — рассказывал артист в интервью. В конце 90-х Гарик вернулся в Москву к маме и двум сёстрам-близняшкам. Актёрство в те времена свелось для него к песням в вагонах метро и выступлению с анекдотами на Арбате (сейчас бы это назвали стендапом).
фото: Гарик Харламов с сёстрами/ Источник: соцсети Гарика Харламова
Артист окончил Государственный университет управления, и его специальность предполагала, что он станет управлять персоналом, но, по словам Гарика, он всегда точно знал, что не будет работать в офисе, поскольку его утро начинается примерно в четыре часа дня: «Утро я не приемлю, оно не приемлет меня. У нас взаимная нелюбовь». Про опоздания юмориста ходят легенды, их артист объясняет увлечением компьютерными играми и отсутствием свободного времени на это хобби: «Я безумный фанат игровой индустрии. Я не могу не играть, мне очень нравится этот процесс. Это вечная борьба, перетягивание каната. Надо на съёмки, надо туда, надо сюда. Я это понимаю головой, что время там пять утра и надо бы лечь. Ну вот сейчас, ещё чуть-чуть я там пройду! Уже семь. И вот так это обычно заканчивается».
Много лет Гарик подшучивает над актрисой Ларисой Гузеевой и её манерой вести программу «Давай поженимся» (Розе Сябитовой, впрочем, тоже достаётся, но меньше). Артист выкладывает у себя в соцсетях отрывки из программы и смешно обыгрывает их какими-то вставками из фильмов или забавными подписями. Лариса Андреевна обижалась на шутки Гарика, хотя они были беззлобные. На съёмки фильма«Тёща», в котором играла Лариса, юморист приехал с цветами, чтобы сгладить неловкость: «Она сказала: "Спасибо, я другие люблю". Она молодец вообще, прекрасная!»
фото: Гарик Харламов с дочерью и бывшей женой Кристиной Асмус/ Источник: соцсети Кристины Асмус
О личной жизни Гарик говорить не любит, поэтому на вопросы о бывших жёнах постоянно отшучивается: и собеседника не хочет обидеть, и погружаться в тему не собирается. Бывших жён у него две: Юлия Харламова, с которой он развёлся в 2013 году, и актриса Кристина Асмус. С Кристиной Гарика, кстати, познакомил друг, Тимур Батрутдинов (он же стал крёстным отцом их дочери Насти). Гарик и Кристина расстались в 2020 году после неприятного скандала, связанного с ролью Кристины в фильме «Текст». Сейчас Гарик женат на актрисе Екатерине Ковальчук.
фото: Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук/ Источник: соцсети Гарика Харламова
Юморист не пользуется самолётами, поэтому летний отдых ограничен для него курортами Краснодарского края. Артист облетел когда-то почти весь мир, и сейчас ему никуда срочно не нужно, чтобы снова переживать панические атаки и страх. При этом супруга юмориста обожает летать, поэтому ездит на отдых с подругами или летит, а муж едет в поезде. «Это моя болезнь, я её не транслирую ни на кого больше. Мне так комфортно, я не страдаю от этого», — объяснил артист в одном из интервью.
Сейчас Гарик стал большим боссом: помимо того, что он лицо канала ТНТ и вообще проекта Comedy Club, его назначили креативным продюсером, поэтому работать приходится много. При этом артист не раз говорил о том, что он совсем не амбициозный человек и „самый ленивый трудоголик”.
