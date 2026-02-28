«Я сначала отказалась»: Стася Милославская о съёмках в фильме «Красавица»

что почитать?

Лайфстайл «В мыслях мы молоды, а тело всё равно берёт своё»: Виктор Сухоруков об ощущении возраста В этом году актёру исполнится 75 лет

Интервью Ева Смирнова: «Я точно знаю, что мое развитие в киноиндустрии будет масштабным» Юная, но уже очень популярная актриса – о «Драниках», позиции лидера и актерской профессии

Спутник телезрителя «Танцуй отсюда!»: Я танцую как я танцую, я танцую как я хочу В ночь с 26 на 27 февраля, 03:55, СТС

Новости кино Олег Савостюк влюбится в «Капитанскую дочку» Начались съемки масштабной многосерийной эпической драмы

Рецензии на фильмы «Отпуск по семейным обстоятельствам»: Гнать, держать, смотреть и видеть Французская лирическая комедия о летнем отдыхе на море и принятии недугов

Лайфстайл «Это боль, которая не пройдёт никогда»: Елена Яковлева рассказала, почему не смогла похоронить отца Родители актрисы умерли с разницей в один год