«Я сначала отказалась»: Стася Милославская о съёмках в фильме «Красавица»

В феврале на экраны вышел фильм «Красавица», рассказывающий о том, как сотрудники Ленинградского зоопарка спасали животных во время войны. Одну из главных ролей в нём сыграла Стася Милославская. По этому случаю актриса дала интервью журналу «ОК!», в котором призналась, что сначала она отказалась от съёмок в картине.
фото: соцсети Стаси Милославской
«Буду честна: когда я прочитала первую версию сценария, я отказалась. Потому что я не вижу себя в военном кино. Поэтому я сначала испугалась и подумала: нет, не хочу. Это всё очень болезненно, тяжело. И в первоначальной версии сценария было слишком много войны. Но потом на каком-то мероприятии я встретила Антона Богданова (режиссер фильма «Красавица». — Прим. редактора), а мы с ним уже были к этому моменту хорошо знакомы, потому что работали вместе в фильме «Огонь». И Антон просто мне сказал: "Я переписал — прочитай, пожалуйста, и давай сделаем пробы"», — рассказала Стася.
фото: соцсети Стаси Милославской
В итоге на первый план в фильме вышла совсем другая история — про людей и их преданность делу: «Я увидела колоссальные изменения в сценарии: Антон решил сфокусироваться не на войне, а на судьбах этих людей, которые были преданы своему делу — заботиться о животных. То есть из фильма о войне это кино превратилось в фильм о любви. Это меня и подкупило. Мы сделали пробы, пожали друг другу руки и поняли, что будем работать. И в итоге я, конечно, ни на секунду не пожалела, потому что у нас сложилась невероятная актерская компания. И не только актерская — но и в целом съемочная группа у нас была абсолютно необыкновенная».
