«Понятия не имею, какой у меня путь»: Стася Милославская о жизненной навигации

28 февраля
2026 год

28 февраля 2026
В новом номере журнала «ОК!» Стася Милославская дала большое интервью, в котором рассказала о съёмках в фильме «Красавица», о выборе ролей и о том, как устроена её жизнь вне съёмочной площадки. В разговоре актриса призналась, что в принятии решений полностью доверяет себе, а не чужому мнению: «Мой внутренний голос ведёт меня по жизни, и только он мне не позволяет, наверное, сбиться с какого-то пути — хотя понятия не имею, какой у меня путь. Я полагаюсь исключительно на свою интуицию, на свой внутренний голос. Как правило, он меня не обманывает», — поделилась Стася.

фото: «ОК!»

Некоторые называют такой подход эгоизмом, однако актриса с этим не согласна: «Смотря что мы вкладываем в понятие "выбираешь себя". Если ты выбираешь себя и это причиняет боль твоим близким, то, наверное, это неправильная какая-то история. Если выбираешь себя, но знаешь, уверена, что сделаешь и себя лучше, и твоим близким станет лучше от твоего решения, то это не совсем эгоизм, наверное. Это здорово».

фото: «ОК!»
«Я сначала отказалась»: Стася Милославская о съёмках в фильме «Красавица»
психология
персоны
Стася Милославская
фильмы
Красавица

