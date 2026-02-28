«Я очень многое терпела»: Екатерина Шкуро заявила о расставании с мужем

Резидент Comedy Club и звезда ТНТ Екатерина Шкуро призналась, что её муж, бывший хоккеист «Локомотива» Дмитрий Козлов, съехал из их общего дома. Пара не живёт вместе уже два месяца. Поклонники заметили, что Шкуро перестала упоминать супруга в своих публикациях, и засыпали её вопросами — в итоге актриса решилась на откровение. Об этом пишет Voice.
фото: соцсети Екатерины Шкуро
«Мы действительно не живём вместе. С начала года. Мы два творческих человека, которые пытались вместе выстраивать всё: отношения, работу, семью, воспитание детей, карьеру, дружбу, быт. За 5 лет наших отношений были накопительные ситуации, которые каждый раз давали трещинки в общей картине нашей семьи. Я очень многое недоговаривала, терпела, хотела как лучше, поддерживала и, как это обычно бывает, в какой-то момент это становится нормой. И я тупо устала», — пояснила Шкуро.
фото: соцсети Екатерины Шкуро
По её словам, она устала делать всё в одиночку, быть инициативной и сильной, и в какой-то момент поняла, что ей будет проще нести всю ответственность самой: «Дима собрал вещи и съехал. Прошло два месяца. Пока я не понимаю, куда это всё меня ведёт. Я очень много работаю и у меня нет времени сейчас сидеть и страдать. Грубо говоря, пустила ситуацию на самотёк. Я не хочу, чтобы дети думали что-то плохое или видели, что мама с папой ругаются, поэтому жить раздельно — это действительно сейчас моё спасение», — добавила актриса.
Шкуро заверила, что острые эмоции уже позади — она больше не злится на мужа и спокойно воспринимает происходящее. Справляться с ситуацией ей помогает психолог. Екатерина и Дмитрий воспитывают двоих детей — трёхлетнюю дочь Аврору и сына Амура, родившегося в ноябре 2024 года. Ещё недавно сама актриса признавалась, что их семья появилась почти случайно: «Я случайно забеременела, мы вообще должны были расходиться. Прощальный секс, и я забеременела», — рассказывала она.
