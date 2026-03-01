Кино-Театр.Ру
«Непонятно, куда прятаться»: Анастасия Крылова и Анна Заворотнюк застряли в Дубае во время обстрелов

1 марта
2026 год

Лайфстайл >>
1 марта 2026
Вчера любимый россиянами Дубай подвергся обстрелу со стороны Ирана, который начал палить по всем состоятельным соседям открыл огонь в ответ на совместную военную операцию Израиля и США. В городе застряли тысячи туристов, ставших свидетелями обстрелов и прилётов (один из которых пришёлся на крупнейший в мире международный аэропорт Дубая). Небо над Эмиратами закрыто, а среди застрявших отдыхающих оказались дочь Анастасии Заворотнюк Анна, певица Нюша и звезда сериала «Трудные подростки» Анастасия Крылова.

фото: соцсети Анастасии Крыловой

Днём случайно попавшие на войну отдыхающие бодрились и не теряли присутствия духа, стараясь относиться к происходящему с юмором. Анастасия Крылова, приехавшая в столицу Эмиратов неделю назад, выложила шутливое видео с пляжа в соцсетях: «Прямое включение из ОАЭ. Анастасия Крылова решила-таки съездить отдохнуть, в кои-то веки. За очень долгое время. И что я могу сказать? Ракеты летают. Вот над нами сбили только что. Потому что работать уже пора. Сколько можно отдыхать, уже неделю, Насть, ты обалдела что ли?»

фото: соцсети Анастасии Крыловой

«Обстановка спокойная, ничего такого я не замечала и не слышала, на улицах много людей, всё как обычно. Хочу напомнить, что ОАЭ не является одной из сторон конфликта, поэтому я надеюсь, что у нас здесь всё будет спокойно. Многие новости — фейк», — доложила в своём телеграм-канале Анна Заворотнюк, приехавшая на отдых с мужем и ребёнком.

фото: соцсети Анны Заворотнюк

Однако ближе к вечеру от спокойствия девушек ничего не осталось: частота атак заметно усилилась. По сообщениям очевидцев, всю ночь гремели взрывы, и в районе часа ночи служба тыла отправила всем оповещения о срочной эвакуации в укрытие. Которыми, в отсутствии бомбоубежищ, служат подземные парковки. Своё следующее видео Анастасия Крылова уже записывала из убежища: «Пришло оповещение, телефон начал орать. И мы все в срочном порядке спустились на минус первый этаж отеля». Остаток ночи постояльцы отеля провели на парковке, укрываясь казёнными одеялами. «Я хочу домой», — жалобно призналась Анастасия.

фото: соцсети Анны Заворотнюк

А Анна Заворотнюк с семьёй решила рискнуть и остаться дома: «Здесь нет бомбоубежищ, куда прятаться не особо понятно, многие люди сегодня ночевали на парковке. Мы остались дома. Ударов ночью я не слышала и сейчас их тоже нет, это радует. Такси и доставки продолжают работать, обо всём узнаём из новостей в тг каналах. Стараемся сохранять спокойствие, вроде получается».
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
