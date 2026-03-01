Кино-Театр.Ру
Аглая Тарасова рассказала о своих любимых играх

1 марта
2026 год

1 марта 2026
19 февраля в прокат вышел триллер Евгения Григорьева «Кто-то должен умереть», одну из главных ролей в котором исполнила Аглая Тарасова. Актрисе досталась роль молодой любовницы женатого мужчины, которая оказывается втянута в жестокую игру c привкусом яда. В интервью изданию "OK!" Аглая рассказала, какие игры ей больше по вкусу.

Кто-то должен умереть (2025)

«Я с детства любила играть в игру «Мафия», в эту игру я играла с мамой и её друзьями с шести лет. Мне в целом нравится атмосфера, когда все сидят не в телефонах, а за одним столом, объединены общим делом — смеются, общаются. И азарт я люблю, поэтому да, настольные игры — это определенно моя тема. Люблю играть в «Крокодила», когда нужно показывать и объяснять слова, не произнося их. Ещё мне нравится игра «Codenames», всем её советую. И недавно мама моей подруги Юли Топольницкой подарила мне игру «Свинтус», и она очень смешная, на реакцию. Мы с друзьями действительно регулярно в неё играем и получаем огромное удовольствие».

Ярослав Пахомов   1.03.2026 - 18:33
Я тоже очень сильно играть большой компаний в мафию. Игра на уровне бункера, лучшие варианты чтобы поссориться со всеми читать далее>>
Дмитрий А. Мишин   1.03.2026 - 17:21
Мафия широко развита, играют в каждом городе, где люди не деградировали окончательно. По крокодилу не знаю. Чисто домашняя игра. читать далее>>
