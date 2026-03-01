Аглая Тарасова рассказала о своих любимых играх

«Я с детства любила играть в игру «Мафия», в эту игру я играла с мамой и её друзьями с шести лет. Мне в целом нравится атмосфера, когда все сидят не в телефонах, а за одним столом, объединены общим делом — смеются, общаются. И азарт я люблю, поэтому да, настольные игры — это определенно моя тема. Люблю играть в «Крокодила», когда нужно показывать и объяснять слова, не произнося их. Ещё мне нравится игра «Codenames», всем её советую. И недавно мама моей подруги Юли Топольницкой подарила мне игру «Свинтус», и она очень смешная, на реакцию. Мы с друзьями действительно регулярно в неё играем и получаем огромное удовольствие».
