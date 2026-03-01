Кино-Театр.Ру
«Это мой дом»: Линдси Лохан рассказала о переезде в Дубай

1 марта
2026 год

1 марта 2026
Линдси Лохан стала героиней обложки нового номера Vogue Arabia, в интервью которому рассказала о своём переезде в Дубай и чудесном преображении.

«Это мой дом»: Линдси Лохан рассказала о переезде в Дубай
фото: Линдси Лохан / Источник: voguearabia.com

Прославившись в юном возрасте, Линдси переехала из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, где её ждал весь ассортимент искушений. И десятки беспардонных папарацци, готовых задокументировать не самые лучшие моменты её жизни. В 2010-х Линдси чуть ли не ежедневно обеспечивала таблоиды громкими заголовками, рискуя послужить печальным примером последствий ранней славы.

«Это мой дом»: Линдси Лохан рассказала о переезде в Дубай
фото: Линдси Лохан / Источник: voguearabia.com

«Мне бы следовало послушать маму с папой и переехать обратно в Нью-Йорк. Но я была молода и очень хотела быть в Лос-Анджелесе. И ничего не понимала. Так что да, хоть и по большей части это было весело, было и тяжело. И оглядываясь назад, я думаю: «Почему никто не вытащил меня оттуда, не защитил?» Когда тебе 20, ты не знаешь, как это сделать самому».

«Это мой дом»: Линдси Лохан рассказала о переезде в Дубай
фото: Линдси Лохан / Источник: voguearabia.com

Впрочем, Линдси вовремя спохватилась и сначала переехала в Лондон, а потом открыла для себя Дубай, прелесть которого заключается в том, что там запрещена деятельность папарацци. «Я больше не получала никакого удовольствия от работы. Не находила ролей, которые мне нравились. В общем, это была не та жизнь, которую мне хотелось жить. Не настоящая жизнь. Она так сильно отталкивала меня, что я оказалась на другом конце света. И очень рада, что чуйка меня не подвела».

«Это мой дом»: Линдси Лохан рассказала о переезде в Дубай
фото: Линдси Лохан / Источник: voguearabia.com

Лохан переехала в Дубай в 2014 году и считает этот город своим домом. Это место, в котором она обрела покой и встретила своей мужа, кувейтского финансиста Бадера Шаммаса, от которого в 2023 году родила своего первенца Люая. «Нам хорошо вместе, потому что он очень спокойный, а я взрывная. Мы уравновешиваем друг друга», — призналась Линдси. «Дубай заземляет. Там я только и делаю, что провожу время с семьёй. Ну и огромное облегчение — не продумывать каждое своё действие каждую секунду», — призналась актриса, намекая на отсутствие постоянной слежки со стороны папарацци.
