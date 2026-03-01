Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Я собиралась жить на вокзале»: Елена Яковлева о переезде в Москву

1 марта
2026 год

Лайфстайл >>
1 марта 2026
Елена Яковлева дала интервью Надежде Стрелец, в котором вспомнила о детских годах и своём переезде в Москву. Родившись в семье военного, будущая актриса очень часто переезжала. Жизнь в бараках, частая смена школ и отсутствие постоянных друзей совершенно не смущали Елену, которая уже в детстве воспринимала всё происходящее как смену ролей.

«Я собиралась жить на вокзале»: Елена Яковлева о переезде в Москву
фото: Елена Яковлева в шоу Надежды Стрелец

«Папу отправляют из Германии в Сибирь. Мама так весело всё время контейнеры собирала. И мы понимали, что нас ждёт новая жизнь. Она действительно была новая: 40 градусов мороза, в школу не ходишь, когда мороз. Мама как-то умела наладить быт жены военного. Квартиру же не сразу давали. В коммуналках этих, в бараках как-то сразу и удобно было. И каждый раз ново это, играешь новую роль. Я так воспринимала это с детства. Замечательно. После командировки в Германии приходишь в Нижнеудинскую школу, на тебе голубенькое пальтишко, белый меховой воротничок, ботиночки офигительные. И на тебя сразу всё внимание».

«Я собиралась жить на вокзале»: Елена Яковлева о переезде в Москву
фото: Елена Яковлева/ Источник: gazeta.ru

Елена рано решила стать артисткой и уверенно шла к своей цели, «репетируя с детства». Она окончила среднюю школу в Харькове, но актёрское образование поехала получать в Москву. Поскольку в Харьковский институт культуры поступить ей не удалось. «Во-первых, я не знала украинского языка. Мы как дети военных могли его не учить. Конечно же, если есть возможность что-то не учить, ты ею пользуешься. Меня не взяли в Харьковский институт культуры. Хотела поступить на профессиональную артистку, не взяли, ну думаю, ладно, пойду на массовика-затейника. Не взяли. Слава тебе, Господи! Вот так бы я в каком-нибудь клубе и сгинула. После школы я играла в библиотекаря в читальном зале библиотеки им. Короленко. В техника-картографа игралась. И в комлектовщицу на заводе. Это была такая большая роль, потому что нужно было как можно больше скомплектовать, чтобы скопить больше денег, перестать зависеть от родителей и уехать в Москву».

«Я собиралась жить на вокзале»: Елена Яковлева о переезде в Москву
фото: Елена Яковлева/ Источник: kinopoisk.ru

В Москве Елена не знала никого и первые три дня провела на вокзале. Дело было в разгар Олимпиады и всё, что могло как-то скомпрометировать светлый образ Союза, было выметено из города. Но Елене повезло: начальник привокзального участка милиции устроил её через знакомую в гостиницу «Золотой колос», где она готовилась к вступительным экзаменам. «Пока ты не пройдёшь конкурс, общежитие не дают. Но я уже собралась жить на вокзале. Я уже там подружилась со всеми милиционерами. Одна, почти одна в огромном зале ожидания. Ну конечно они обратили на меня внимание!»

Никакого отчаяния и желания сбежать обратно к родителям у Елены не было: «Москва меня сразу приняла. Я зашла в гастроном и там был финский сервелат. Тонко-тонко нарезанный. Я никогда такого в жизни не видела. И когда я положила эту безумно вкусную колбасу на хлеб, я решила, что я отсюда не уеду никогда, я обязательно поступлю».

«Я собиралась жить на вокзале»: Елена Яковлева о переезде в Москву
фото: Елена Яковлева/ Источник: kinopoisk.ru

Годы, проведённые в Сибири и Харькове, ярко отразилась на манере речи Елены, сформировав оригинальный говор. «Это была и сибирская мелодика, и аканье и оканье, и конечно же Харьков дал о себе знать: я и «гэкала» и «шокала». Я-то думала, что я хорошо читаю, а на самом деле педагогам, наверное, это было страшно слышать. Мало того, я думала, что в Москве все плохо говорят. Меня полгода заставили ходить с настоящей москвичкой Машей Державиной. И вот когда я в первые каникулы приехала в Харьков, я вдруг услышала, как я на самом деле разговариваю. И когда я после каникул вернулась и услышала эту разницу, я сразу отправилась к педагогу по речи и решила во что бы то ни стало избавиться от говора».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Rimma (Гибралтар)   1.03.2026 - 20:19
Читаю и глазам не верю - ни травли, ни нытья о бытовых трудностях, ни страшных проблем с родителями, таких что хотелось бежать на все четыре стороны, скопив немного денег и настолько катастрофически сказавшихся... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Это боль, которая не пройдёт никогда»: Елена Яковлева рассказала, почему не смогла похоронить отца
«Безусловно, у меня есть чувство вины»: Елена Яковлева об упущениях в воспитании сына
Поиск по меткам
воспоминания
персоны
Елена Яковлева

фотографии >>
"Плюмбум, или Опасная игра" (1986)
«Я собиралась жить на вокзале»: Елена Яковлева о переезде в Москву фотографии
«Я собиралась жить на вокзале»: Елена Яковлева о переезде в Москву фотографии
«Я собиралась жить на вокзале»: Елена Яковлева о переезде в Москву фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Зиновьев
27 февраля ушёл из жизни актёр Александр Зиновьев.
Николай Стуликов
27 февраля ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Николай Стуликов.
Наталья Климова
25 февраля ушла из жизни актриса Наталья Климова.

День рождения >>

Борислав Брондуков
Мирослава Карпович
Кристина Кузьмина
Дмитрий Лавров (III)
Полина Лунегова
Вероника Лысакова
Агата Муцениеце
Настасья Самбурская
Мария Фомина
Хавьер Бардем
Лана Вуд
Тим Дэйли
Клод Жансак
Люк Мабли
Робинсон Стевенен
Дженсен Эклз
все родившиеся 1 марта >>

Афиша кино >>

Приключение
детектив, драма, мелодрама
Италия, Франция, 1960
Большая земля
драма, притча, триллер
Россия, 2025
Граница
фолк-хоррор
Россия, 2023
Наследник
комедия, криминальный фильм, триллер
Великобритания, Франция, США, ЮАР, 2026
Посторонний
драма, криминальный фильм, экранизация
Франция, 2025
К себе нежно
комедия, мелодрама, экранизация
Россия, 2026
Новая тёща
комедия, приключения
Россия, 2026
Охотники за деньгами
боевик, триллер
Китай, 2025
Тюльпаны
комедия, мелодрама
Россия, 2026
Царевна-лягушка-2
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2026
Убойные каникулы
комедия, триллер
Великобритания, Индия, Канада, США, 2010
Цинга
мистика, триллер
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен