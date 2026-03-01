«Я собиралась жить на вокзале»: Елена Яковлева о переезде в Москву

Елена Яковлева дала интервьюНадежде Стрелец, в котором вспомнила о детских годах и своём переезде в Москву. Родившись в семье военного, будущая актриса очень часто переезжала. Жизнь в бараках, частая смена школ и отсутствие постоянных друзей совершенно не смущали Елену, которая уже в детстве воспринимала всё происходящее как смену ролей.
фото: Елена Яковлева в шоу Надежды Стрелец
«Папу отправляют из Германии в Сибирь. Мама так весело всё время контейнеры собирала. И мы понимали, что нас ждёт новая жизнь. Она действительно была новая: 40 градусов мороза, в школу не ходишь, когда мороз. Мама как-то умела наладить быт жены военного. Квартиру же не сразу давали. В коммуналках этих, в бараках как-то сразу и удобно было. И каждый раз ново это, играешь новую роль. Я так воспринимала это с детства. Замечательно. После командировки в Германии приходишь в Нижнеудинскую школу, на тебе голубенькое пальтишко, белый меховой воротничок, ботиночки офигительные. И на тебя сразу всё внимание».
фото: Елена Яковлева/ Источник: gazeta.ru
Елена рано решила стать артисткой и уверенно шла к своей цели, «репетируя с детства». Она окончила среднюю школу в Харькове, но актёрское образование поехала получать в Москву. Поскольку в Харьковский институт культуры поступить ей не удалось. «Во-первых, я не знала украинского языка. Мы как дети военных могли его не учить. Конечно же, если есть возможность что-то не учить, ты ею пользуешься. Меня не взяли в Харьковский институт культуры. Хотела поступить на профессиональную артистку, не взяли, ну думаю, ладно, пойду на массовика-затейника. Не взяли. Слава тебе, Господи! Вот так бы я в каком-нибудь клубе и сгинула. После школы я играла в библиотекаря в читальном зале библиотеки им. Короленко. В техника-картографа игралась. И в комлектовщицу на заводе. Это была такая большая роль, потому что нужно было как можно больше скомплектовать, чтобы скопить больше денег, перестать зависеть от родителей и уехать в Москву».
фото: Елена Яковлева/ Источник: kinopoisk.ru
В Москве Елена не знала никого и первые три дня провела на вокзале. Дело было в разгар Олимпиады и всё, что могло как-то скомпрометировать светлый образ Союза, было выметено из города. Но Елене повезло: начальник привокзального участка милиции устроил её через знакомую в гостиницу «Золотой колос», где она готовилась к вступительным экзаменам. «Пока ты не пройдёшь конкурс, общежитие не дают. Но я уже собралась жить на вокзале. Я уже там подружилась со всеми милиционерами. Одна, почти одна в огромном зале ожидания. Ну конечно они обратили на меня внимание!»
Никакого отчаяния и желания сбежать обратно к родителям у Елены не было: «Москва меня сразу приняла. Я зашла в гастроном и там был финский сервелат. Тонко-тонко нарезанный. Я никогда такого в жизни не видела. И когда я положила эту безумно вкусную колбасу на хлеб, я решила, что я отсюда не уеду никогда, я обязательно поступлю».
фото: Елена Яковлева/ Источник: kinopoisk.ru
Годы, проведённые в Сибири и Харькове, ярко отразилась на манере речи Елены, сформировав оригинальный говор. «Это была и сибирская мелодика, и аканье и оканье, и конечно же Харьков дал о себе знать: я и «гэкала» и «шокала». Я-то думала, что я хорошо читаю, а на самом деле педагогам, наверное, это было страшно слышать. Мало того, я думала, что в Москве все плохо говорят. Меня полгода заставили ходить с настоящей москвичкой Машей Державиной. И вот когда я в первые каникулы приехала в Харьков, я вдруг услышала, как я на самом деле разговариваю. И когда я после каникул вернулась и услышала эту разницу, я сразу отправилась к педагогу по речи и решила во что бы то ни стало избавиться от говора».
