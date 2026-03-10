Виктория Толстоганова рассказала о школьной дружбе с режиссёром Борисом Хлебниковым

10 марта
2026 год

10 марта 2026
Понятно, когда будущие знаменитости начинают дружить во время учёбы в институте, но вот школьная дружба — дело редкое. Актриса Виктория Толстоганова в интервью Светлане Бондарчук рассказала именно о такой дружбе: «Боря Хлебников — мой одноклассник. Мы с ним с восьмого класса. Я в эту школу перешла сама. Маме сказала: «У меня там подруга учится, я перейду». Из очень хорошей школы, куда мама меня отдала. Была такая экспериментальная школа. А Хлебников — потому что его не брали ни в какую другую школу, потому что он был хулиганом. И в этой не очень хорошей школе была прекрасная директор, и она была то ли родственницей Бори, я уж не помню, и она сжалилась, по блату взяла».

фото: Виктория Толстоганова/ Источник: соцсети Виктории Толстогановой

Актриса отметила, что Борис был, так сказать, благородным хулиганом: «Ничего он не делал, он был хулиганом. Это же 90-е. Может, наоборот, справедливость какую-то отстаивал. Хулиганы в 90-е были другие. И у нас были такие прекрасные люди».

Виктория вспомнила, что Борис собирался стать биологом, поэтому интересовался животными. Они часто вместе гуляли, но никакого романа не было: «Мы с ним в зоомагазин ходили по субботам. Он хотел поступать на биофак МГУ. И занимался там на каком-то… Препарировал лягушек. Мы с ним очень дружили. Мы сейчас вот вообще не общаемся. То есть мы дружны навсегда с детства и как родные люди».

фото: Виктория Толстоганова/ Источник: соцсети Виктории Толстогановой


Школа, в которой учились Борис и Виктория, была старой формации. Учителя бывали грубы, но и ученики прилежанием не страдали: «Наша учительница математики говорила перед уроком: «Мыть рты!» Вот я мыла рот, накурившись под окнами директора. Была переведена в десятый класс, на дневнике было написано: «Переведена в десятый класс с выговором о курении». Я подарила Хлебникову этот дневник, он сказал, что прибьёт его гвоздём к стене. Но, по-моему, не сделал этого. Родителям не показала».

фото: Виктория Толстоганова/ Источник: соцсети Виктории Толстогановой

С мальчиками ей всегда дружить было проще, призналась артистка. Уже во взрослой жизни она приобрела хороших подруг и среди актрис, с которыми вместе снималась в кино или играла в театре: «С Аней Шепелевой очень дружу, с Завтур Аней дружу. Со Светой Ивановой просто мы подружились сильно-сильно. Проекты очень дружат. Потом уже, к сожалению, разводит. Когда дружишься в проекте, это очень всё ценное».
№ 9
Елена К/Л (Лабинск)   14.03.2026 - 00:10
... Если послы этой статьи такой, то получается хвастовство какое-то. читать далее>>
№ 8
Sveta_21Ermolova   13.03.2026 - 21:05
У каждого из нач есть такие интересные и весёлые школьные истории, только вот не у всех одноклассники выбились в режиссёры, продюсеры и тому подобное. читать далее>>
№ 7
Ярослав Пахомов   13.03.2026 - 15:57
Веселое и насыщенное школьное детств. Весело конечно было в те времена. В целом, посмотрев на Бориса Хлебникова можно предположить, что он был явно не самым спокойным ребенком читать далее>>
№ 6
Лидия Мартин   12.03.2026 - 14:50
... Угумс, мне понравилось, как она душевно рассказывает о Борисе и школьных временах. Те годы оставили яркий след в жизни Виктории. читать далее>>
№ 5
Мечта о жевательной резинке   12.03.2026 - 10:43
Какая трогательная история о школьной дружбе - милота)) Приятно видеть, что такие связи могут длиться годами. читать далее>>
Ссылки по теме
Анна Завтур: «Есть ощущение, что профессия удивительным образом у меня идет словно на преодоление моей природы»
Виктория Толстоганова и Светлана Иванова сыграют в спектакле «Оскар и Розовая дама»
фотографии >>
Виктория Толстоганова рассказала о школьной дружбе с режиссёром Борисом Хлебниковым фотографии
Виктория Толстоганова рассказала о школьной дружбе с режиссёром Борисом Хлебниковым фотографии
Виктория Толстоганова рассказала о школьной дружбе с режиссёром Борисом Хлебниковым фотографии
Виктория Толстоганова рассказала о школьной дружбе с режиссёром Борисом Хлебниковым фотографии
Перейти в фотоальбом >>

