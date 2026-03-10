Кино-Театр.Ру
Дом Рианны в Беверли-Хиллз обстреляли из винтовки

10 марта
2026 год

Лайфстайл >>
10 марта 2026
8 марта неизвестная женщина открыла стрельбу по особняку Рианны в Беверли-Хиллз. По данным СМИ, в момент инцидента певица была дома — находились ли рядом её супруг A$AP Rocky и их трое детей, не уточняется. Никто не пострадал.

Нападавшая стреляла из автомобиля Tesla: она произвела не менее десяти выстрелов из штурмовой винтовки, несколько пуль пробили стену особняка. После этого женщина попыталась скрыться, однако была задержана примерно в восьми милях от места происшествия — у торгового центра в Шерман-Оукс. Ей предъявлено обвинение в покушении на убийство, залог установлен в размере 10,2 миллиона долларов.

Нападавшей оказалась 35-летняя уроженка Флориды Иванна Лисетт Ортис. Официального мотива следствие пока не установило, однако в её социальных сетях были обнаружены публикации, адресованные Рианне. В одном из постов она писала, что певица «хочет её убить» и занимается колдовством. Кроме того, в прошлом Ортис уже имела проблемы с законом — в 2023 году она была арестована по делу о домашнем насилии, а незадолго до инцидента пыталась добиться в суде запрета концерта Билли Айлиш во Флориде.
№ 3
ДаринаКароль   10.03.2026 - 17:01
Реально кукухой поехавшая - то на одну певицу охотилась, теперь на другую, при чём масштабы выбирает не малые. читать далее>>
№ 2
Андрей (Омск)   10.03.2026 - 16:52
Дамочка несогласная с поп эстрадой. Жертва медийных личностей, больших гонораров. Окончательно съехавшая. Ладно по Трампу стрелять. читать далее>>
№ 1
vikapikaa (Самара)   10.03.2026 - 14:51
Что за ненормальная обстреливала особняк певицы? Ужас какой... Хорошо, что полиция оперативно сработала и задержала нападавшую. Рианне и ее семье желаю спокойствия и безопасности. читать далее>>
Поиск по меткам
музыкаМузыкантынасилие
персоны
Билли АйлишРианнаЭйсап Рокки

