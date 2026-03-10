Дом Рианны в Беверли-Хиллз обстреляли из винтовки

8 марта неизвестная женщина открыла стрельбу по особняку Рианны в Беверли-Хиллз. По данным СМИ, в момент инцидента певица была дома — находились ли рядом её супруг A$AP Rocky и их трое детей, не уточняется. Никто не пострадал.
фото: last.fm
Нападавшая стреляла из автомобиля Tesla: она произвела не менее десяти выстрелов из штурмовой винтовки, несколько пуль пробили стену особняка. После этого женщина попыталась скрыться, однако была задержана примерно в восьми милях от места происшествия — у торгового центра в Шерман-Оукс. Ей предъявлено обвинение в покушении на убийство, залог установлен в размере 10,2 миллиона долларов.
Нападавшей оказалась 35-летняя уроженка Флориды Иванна Лисетт Ортис. Официального мотива следствие пока не установило, однако в её социальных сетях были обнаружены публикации, адресованные Рианне. В одном из постов она писала, что певица «хочет её убить» и занимается колдовством. Кроме того, в прошлом Ортис уже имела проблемы с законом — в 2023 году она была арестована по делу о домашнем насилии, а незадолго до инцидента пыталась добиться в суде запрета концерта Билли Айлиш во Флориде.
