Марк Богатырёв отказался выходить на сцену с Татьяной Арнтгольц

28 февраля в театре «Русская песня»Марк Богатырёв и Татьяна Арнтгольц должны были впервые после развода вместе сыграть в спектакле «Тихий Дон» — постановке, в которой они исполняют роли Григория Мелехова и Аксиньи. Богатырёв на спектакль не приехал, никого не предупредив. Зрителей не пускали в зал полчаса, пока не нашли замену — в итоге роль Григория сыграл Дмитрий Миллер.
В окружении актёра сообщили, что его поступок стал полной неожиданностью для театра и труппы: «Мы сами не знаем, что происходит. Такого вообще никто не ожидал. Из-за этого и задержали начало». Богатырёв не брал трубку, когда с ним пытались связаться.
Марк и Татьяна прожили вместе пять лет и воспитывают общего сына Данилу. Заявление о разводе в ноябре прошлого года подал сам Марк, однако вскоре поспешил опровергнуть новости о расставании. О причинах развода оба молчат. Примерно за полтора года до официального развода пара перестала появляться вместе на публике и публиковать семейные фото — именно тогда появились первые слухи о кризисе в отношениях.
