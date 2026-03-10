Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Битла у Красной скалы»
Марк Богатырёв отказался выходить на сцену с Татьяной Арнтгольц

10 марта
2026 год

10 марта 2026
28 февраля в театре «Русская песня» Марк Богатырёв и Татьяна Арнтгольц должны были впервые после развода вместе сыграть в спектакле «Тихий Дон» — постановке, в которой они исполняют роли Григория Мелехова и Аксиньи. Богатырёв на спектакль не приехал, никого не предупредив. Зрителей не пускали в зал полчаса, пока не нашли замену — в итоге роль Григория сыграл Дмитрий Миллер.

Марк Богатырёв отказался выходить на сцену с Татьяной Арнтгольц
фото: «СтарХит»

В окружении актёра сообщили, что его поступок стал полной неожиданностью для театра и труппы: «Мы сами не знаем, что происходит. Такого вообще никто не ожидал. Из-за этого и задержали начало». Богатырёв не брал трубку, когда с ним пытались связаться.

Марк Богатырёв отказался выходить на сцену с Татьяной Арнтгольц
фото: «СтарХит»

Марк и Татьяна прожили вместе пять лет и воспитывают общего сына Данилу. Заявление о разводе в ноябре прошлого года подал сам Марк, однако вскоре поспешил опровергнуть новости о расставании. О причинах развода оба молчат. Примерно за полтора года до официального развода пара перестала появляться вместе на публике и публиковать семейные фото — именно тогда появились первые слухи о кризисе в отношениях.
Скорбим

Людмила Турпаян
10 марта ушла из жизни актриса Людмила Турпаян.

