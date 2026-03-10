Дочь Гвинет Пэлтроу снялась для глянца

Дочь Гвинет Пэлтроу и Криса Мартина, 21-летняя Эппл Мартин, активно строит карьеру модели. На днях она поделилась кадрами из фотосесии, для которой она примерила несколько расслабленных образов.
фото: соцсети Эппл Мартин
В сентябре прошлого года Эппл заключила свой первый модный контракт. Её успехи, впрочем, сопровождает критика — девушку обвиняют в том, что обложки топовых изданий и места в первом ряду на показах достаются ей благодаря связям родителей, а не собственным усилиям.
