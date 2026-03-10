Тимоти Шаламе «отменяют» после его слов о том, что балет и опера никому не интересны

30-летний Тимоти Шаламе во время беседы с Мэттью Макконахи, рассуждая о способах привлечения зрителей в кинотеатры, неожиданно раскритиковал оперу и балет. «Я не хочу работать в балете или опере или чём-то подобном, о чём все постоянно кричат, чтобы это продолжалось, хотя это уже никому не интересно», — заявил актёр и тут же осознал, что сказал лишнее: «При всём уважении к артистам балета и оперы. Я, кажется, только что потерял 14 центов от зрителей. Без причины подставил себя под огонь».
фото: music-gazeta.com
Реакция общественности не заставила себя ждать. В защиту оперы и балета выступили Вупи Голдберг, Джейми Ли Кёртис и Ева Мендес. Возмутились и представители крупнейших театров — Королевской оперы Ковент-Гарден в Лондоне и Метрополитен-оперы в Нью-Йорке. Оперная певица и обладательница двух «Грэмми» Изабель Леонард, например, была «шокирована» тем, что «настолько успешный человек» может так «неудачно и узко» рассуждать об искусстве. А бразильский балетмейстер Виктор Каишета напомнил, что балет и опера существуют уже несколько веков, и задал риторический вопрос: «Будут ли ваш фильм смотреть через 300 лет?» Сиднейский оперный театр тоже не остался в стороне и объявил о скидке 14% по промокоду «Тимоти».
фото: muzlifemagazine.ru
Скандал разгорелся в крайне неудачный момент — прямо накануне «Оскара». В этом году Шаламе номинирован за роль в фильме «Марти Великолепный». По данным The Guardian, букмекеры уже снизили его шансы на победу до 34%, отдав предпочтение Майклу Б. Джордану. В соцсетях от актёра массово отписываются.
обсуждение >>