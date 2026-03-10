Тимоти Шаламе «отменяют» после его слов о том, что балет и опера никому не интересны

что почитать?

«Разруха, нищета и антисанитария»: Сергей Бурунов об эмоционально невыносимой поездке в Индию

О режиссере самых первых отечественных сказок рассказывает художник-постановщик, режиссер, главный художник кинопарка МОСКИНО и автор натурных декораций «Мосфильма» Сергей Февралёв

«Киносказка стала для него почти единственно возможным жанром»: к 120-летию Александра Роу

Сергей Полунин и Елена Ильиных стали родителями в четвёртый раз

Съемки сериала проходят в Москве и Московской области

Арсений Робак вернулся к роли Жеки Мурина в четвертом сезоне «Горячей точки»

Нулевые глазами авторов «Мира! Дружбы! Жвачки!» и «Полицейского с Рублевки»

Звезда «Марсупилами. Пушистый круиз» — о работе с Филиппом Лашо, любви к хорошей комедии и съемках в Тайланде

Жамель Деббуз: «Для такого человека, как я, нет ничего приятнее, чем вызывать смех»

Лайфстайл

«Простить я их не смогу. Рана слишком глубока»: Сергей Бурунов о родителях и детских травмах

Актёр много лет пытается разобраться в себе с помощью терапии