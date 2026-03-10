Кино-Театр.Ру
Тимоти Шаламе «отменяют» после его слов о том, что балет и опера никому не интересны

10 марта
2026 год

Лайфстайл >>
10 марта 2026
30-летний Тимоти Шаламе во время беседы с Мэттью Макконахи, рассуждая о способах привлечения зрителей в кинотеатры, неожиданно раскритиковал оперу и балет. «Я не хочу работать в балете или опере или чём-то подобном, о чём все постоянно кричат, чтобы это продолжалось, хотя это уже никому не интересно», — заявил актёр и тут же осознал, что сказал лишнее: «При всём уважении к артистам балета и оперы. Я, кажется, только что потерял 14 центов от зрителей. Без причины подставил себя под огонь».

фото: music-gazeta.com
фото: music-gazeta.com

Реакция общественности не заставила себя ждать. В защиту оперы и балета выступили Вупи Голдберг, Джейми Ли Кёртис и Ева Мендес. Возмутились и представители крупнейших театров — Королевской оперы Ковент-Гарден в Лондоне и Метрополитен-оперы в Нью-Йорке. Оперная певица и обладательница двух «Грэмми» Изабель Леонард, например, была «шокирована» тем, что «настолько успешный человек» может так «неудачно и узко» рассуждать об искусстве. А бразильский балетмейстер Виктор Каишета напомнил, что балет и опера существуют уже несколько веков, и задал риторический вопрос: «Будут ли ваш фильм смотреть через 300 лет?» Сиднейский оперный театр тоже не остался в стороне и объявил о скидке 14% по промокоду «Тимоти».

фото: muzlifemagazine.ru
фото: muzlifemagazine.ru

Скандал разгорелся в крайне неудачный момент — прямо накануне «Оскара». В этом году Шаламе номинирован за роль в фильме «Марти Великолепный». По данным The Guardian, букмекеры уже снизили его шансы на победу до 34%, отдав предпочтение Майклу Б. Джордану. В соцсетях от актёра массово отписываются.
№ 4
Вячеслав Щербин   10.03.2026 - 18:34
К балету и опере равнодушен, но если этого слащавого петушка отменят, это вызовет неподдельное злорадство. Вот бы ещё всех остальных вылезших вместе с ним недозвездулек (Зендаю, Пью, Тэйлор-Джой) поотменяли,... читать далее>>
№ 3
LaFee   10.03.2026 - 18:16
... Всего лишь мнение, но публичного человека. Тимоти стоило бы чуточку следить за языком... читать далее>>
№ 2
Андрей (Омск)   10.03.2026 - 18:11
А при чем успех и ум. Если ты снимаешься в кино, не значит что ты умнейший человек. Это одно..Другое - Тимоти высказал свое мнение, его можно не принимать. Но это же мнение, всего лишь. читать далее>>
№ 1
Гыгеенна (msk)   10.03.2026 - 17:59
Больше всех негодуют те, кто никогда не ходил на балет или оперу? читать далее>>
Всего сообщений: 4
конфликт
персоны
Вупи ГолдбергМайкл Би ДжорданДжейми Ли КёртисМэттью МакКонахиЕва МендесТимоти Шаламе
фильмы
Марти Великолепный

Тимоти Шаламе «отменяют» после его слов о том, что балет и опера никому не интересны фотографии
Тимоти Шаламе «отменяют» после его слов о том, что балет и опера никому не интересны фотографии
Тимоти Шаламе «отменяют» после его слов о том, что балет и опера никому не интересны фотографии
Тимоти Шаламе «отменяют» после его слов о том, что балет и опера никому не интересны фотографии
