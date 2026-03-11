Неделя моды в Париже: Маколей Калкин, Рената Литвинова и Вайнона Райдер

Кино-Театр.Ру
11 марта
2026 год

11 марта 2026
Вчера в Париже завершилась Неделя моды, в рамках которой состоялись показы новых осенних коллекций Balenciaga, Chanel, Miu Miu и Jean Paul Gaultier и Louis Vuitton. На показах побывали Наоми Уоттс, Вайнона Райдер, Адриа Архона, Марго Робби, Лили-Роуз Депп, Рената Литвинова, Маколай Калкин, Нина Добрев, Алисия Викандер, Зендея, Хлоя Грейс Морец и другие.

фото: Наоми Уоттс и Кай Шрайбер на показе Balenciaga/ Источник: wwd.com

фото: Диана Агрон для Miu Miu/ Источник: wwd.com

фото: Нина Добрев для Miu Miu/ Источник: wwd.com

фото: Зендея на показе Louis Vuitton/ Источник: wwd.com

фото: Ана де Армас на показе Louis Vuitton/ Источник: wwd.com

фото: Наталья Водянова на показе Louis Vuitton/ Источник: wwd.com

фото: Хлоя Грейс Морец на показе Louis Vuitton/ Источник: wwd.com

фото: Алисия Викандер на показе Louis Vuitton/ Источник: wwd.com

фото: Дженнифер Коннели на показе Louis Vuitton/ Источник: wwd.com

фото: Леа Сейду на показе Louis Vuitton/ Источник: wwd.com

фото: Рената Литвинова на показе Enfants Riches Deprimes/ Источник: соцсети Ренаты Литвиновой

фото: Рената Литвинова на показе Jean Paul Gaultier/ Источник: соцсети Ренаты Литвиновой

фото: Рената Литвинова на показе Ann Demeulemeester/ Источник: соцсети Ренаты Литвиновой

фото: Маколей Калкин на показе Jean Paul Gaultier/ Источник: wwd.com

фото: Лили-Роуз Депп на показе Chanel/ Источник: wwd.com

фото: Марго Робби на показе Chanel/ Источник: wwd.com

фото: Вайнона Райдер на показе Balenciaga/ Источник: wwd.com

фото: Адриа Архона на показе Balenciaga/ Источник: wwd.com
обсуждение >>
№ 10
Ярослав Пахомов   13.03.2026 - 16:14
Какие-то актеры почти все не очень радостные, но вот фото Маколея Калкина действительно было забавным читать далее>>
№ 9
Мишель Ангельская (Омск)   12.03.2026 - 18:18
Зендея выглядит просто великолепно! И глаза так светятся...:) Брак сделал Зендейку еще более счастливой и я за нее рада:) читать далее>>
№ 8
Мишель Ангельская (Омск)   12.03.2026 - 18:17
... Плевать на моду Голливуда. Лишь бы до нас это не дошло. читать далее>>
№ 7
Yanina Sokolova   12.03.2026 - 17:37
Париж, неделя моды ну и как же обойтись без Литвиновой и умопомрачительного образа этой мадам. читать далее>>
№ 6
Лидия Мартин   12.03.2026 - 14:58
... У нее не самый лучший косметолог, видимо. Ибо видно, что инъекции есть, но они ей изменили прям черты лица. Да, не круто Нинка выглядит. читать далее>>
Всего сообщений: 10
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram