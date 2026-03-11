«Тебя потрошат, потрошат, а плюсов никаких»: Жора Крыжовников объяснил, почему редко даёт интервью

Режиссёр Андрей Першин, творящий под псевдонимом Жора Крыжовников, не любитель давать интервью. Видимо, чтобы объяснить свою позицию, он и пришёл в проект Dreamcast к Трифону Бебутову и Льву Зулькарнаеву. Не дожидаясь первого вопроса, режиссёр сразу расставил все точки над ё по поводу своей неприязни к интервью: «Есть две причины. Я начну с детства. Я недавно понял, что есть одна вещь, которая меня триггерит. Реально, я это откопал. Значит, сижу я как-то дома, а у папы друг в гостях. И они что-то говорят, говорят. И, видимо, разговор не складывается. И вдруг папа говорит: «Слушай, а ты вообще понимаешь, что ты каждое предложение начинаешь с “я”? Тот говорит: «Не знаю, не замечал». Папа говорит: «Серьёзно, заведи тетрадку, и вот когда ты начинаешь с “я”, помечай. Как-то надо сделать так, чтобы количество предложений с “я” и не с “я” хотя бы сравнялось, потому что невозможно тебя слушать». Я в ту секунду подумал: «Господи, так это и со мной происходит».
фото: Андрей Першин (Жора Крыжовников)/ Источник: соцсети Андрея Першина
Юный Андрей завёл такую тетрадку и пару дней следил за своей речью. «С того момента даже в разговоре с друзьями, когда я долго говорю “я”, что-то про себя рассказываю, у меня загорается внутри такая штука: «Остановись, хорош! Задай вопрос про другого человека». Какой-то появился предохранитель», — признался в интервью режиссёр.
В нарциссизме нет ничего страшного, считает Андрей, весь вопрос в его градусе: «Для меня интервью всегда — это вызов эго. Ты приходишь, долго отвечаешь на вопросы, и собственная значимость начинает взбухать. И много интервью вообще очень вредно. Поэтому если ты не певец, не артист, тебе не надо постоянно напоминать о себе, чтобы зарабатывать деньги, то интервью лучше избегать».
Вторая причина, по которой режиссёр недолюбливает интервью — это игра в одни ворота: «Каждый раз после интервью ощущение почему-то опустошения. Ты что-то отдал, но ничего не получил. Даже от лекции ты получаешь что-то. Люди там, как будто их внимание тебе даёт энергию. В интервью тебя потрошат, потрошат, ты что-то отвечаешь. Зачем ты это делаешь, вообще непонятно». Ещё одна подпричина нелюбви к интервью для Андрея — это разговор о том, что ему неинтересно: «Ты просто отбиваешься. Пытаешься кого-то не обидеть, не задеть, лишний раз глупость не сказать. То есть плюсов никаких».
обсуждение >>