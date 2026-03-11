Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Тебя потрошат, потрошат, а плюсов никаких»: Жора Крыжовников объяснил, почему редко даёт интервью

11 марта
2026 год

Лайфстайл >>
11 марта 2026
Режиссёр Андрей Першин, творящий под псевдонимом Жора Крыжовников, не любитель давать интервью. Видимо, чтобы объяснить свою позицию, он и пришёл в проект Dreamcast к Трифону Бебутову и Льву Зулькарнаеву. Не дожидаясь первого вопроса, режиссёр сразу расставил все точки над ё по поводу своей неприязни к интервью: «Есть две причины. Я начну с детства. Я недавно понял, что есть одна вещь, которая меня триггерит. Реально, я это откопал. Значит, сижу я как-то дома, а у папы друг в гостях. И они что-то говорят, говорят. И, видимо, разговор не складывается. И вдруг папа говорит: «Слушай, а ты вообще понимаешь, что ты каждое предложение начинаешь с “я”? Тот говорит: «Не знаю, не замечал». Папа говорит: «Серьёзно, заведи тетрадку, и вот когда ты начинаешь с “я”, помечай. Как-то надо сделать так, чтобы количество предложений с “я” и не с “я” хотя бы сравнялось, потому что невозможно тебя слушать». Я в ту секунду подумал: «Господи, так это и со мной происходит».

«Тебя потрошат, потрошат, а плюсов никаких»: Жора Крыжовников объяснил, почему редко даёт интервью
фото: Андрей Першин (Жора Крыжовников)/ Источник: соцсети Андрея Першина

Юный Андрей завёл такую тетрадку и пару дней следил за своей речью. «С того момента даже в разговоре с друзьями, когда я долго говорю “я”, что-то про себя рассказываю, у меня загорается внутри такая штука: «Остановись, хорош! Задай вопрос про другого человека». Какой-то появился предохранитель», — признался в интервью режиссёр.

В нарциссизме нет ничего страшного, считает Андрей, весь вопрос в его градусе: «Для меня интервью всегда — это вызов эго. Ты приходишь, долго отвечаешь на вопросы, и собственная значимость начинает взбухать. И много интервью вообще очень вредно. Поэтому если ты не певец, не артист, тебе не надо постоянно напоминать о себе, чтобы зарабатывать деньги, то интервью лучше избегать».

«Тебя потрошат, потрошат, а плюсов никаких»: Жора Крыжовников объяснил, почему редко даёт интервью
фото: Андрей Першин (Жора Крыжовников)/ Источник: соцсети Андрея Першина

Вторая причина, по которой режиссёр недолюбливает интервью — это игра в одни ворота: «Каждый раз после интервью ощущение почему-то опустошения. Ты что-то отдал, но ничего не получил. Даже от лекции ты получаешь что-то. Люди там, как будто их внимание тебе даёт энергию. В интервью тебя потрошат, потрошат, ты что-то отвечаешь. Зачем ты это делаешь, вообще непонятно». Ещё одна подпричина нелюбви к интервью для Андрея — это разговор о том, что ему неинтересно: «Ты просто отбиваешься. Пытаешься кого-то не обидеть, не задеть, лишний раз глупость не сказать. То есть плюсов никаких».
версия для печати

обсуждение >>
№ 3
Лидия Мартин   13.03.2026 - 07:17
Не совсем согласна... Интервью - это ведь не только про эго и опустошение, но и про обмен идеями, про возможность донести свои мысли до людей. читать далее>>
№ 2
LaFee   12.03.2026 - 10:57
Действительно, постоянное внимание к себе может быть утомительным, а интервью порой кажутся односторонним диалогом. читать далее>>
№ 1
Angelika77   11.03.2026 - 21:16
В некоторой степени согласна с Крыжовниковым - в большинстве случаев от интервью нет никакой пользы самому респондент. А вот поклонникам интервьюируемого как раз наоборот. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
мнениеоткровение
персоны
Трифон БебутовЛев ЗулькарнаевЖора Крыжовников

фотографии >>
«Тебя потрошат, потрошат, а плюсов никаких»: Жора Крыжовников объяснил, почему редко даёт интервью фотографии
«Тебя потрошат, потрошат, а плюсов никаких»: Жора Крыжовников объяснил, почему редко даёт интервью фотографии
«Тебя потрошат, потрошат, а плюсов никаких»: Жора Крыжовников объяснил, почему редко даёт интервью фотографии
«Тебя потрошат, потрошат, а плюсов никаких»: Жора Крыжовников объяснил, почему редко даёт интервью фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Карин
13 марта ушёл из жизни актёр, каскадёр Александр Карин.
Сергей Бережнов
12 марта ушёл из жизни актёр Сергей Бережнов.
Пеэтер Симм
12 марта ушёл из жизни режиссёр Пеэтер Симм.
Василий Скромный
11 марта ушёл из жизни актёр Василий Скромный.
Валентин Гнеушев
11 марта ушёл из жизни артист цирка, режиссёр Валентин Гнеушев.

День рождения >>

Афиша кино >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram