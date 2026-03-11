«Мы с детского сада знали, что по нашему Арзамасу-16 ударят в первую очередь»: Жора Крыжовников о детстве в городе физиков-ядерщиков

Жора Крыжовников (в миру Андрей Першин) родился и вырос в городе Саров Нижегородской области, где производилось и испытывалось атомное оружие. В интервьюТрифону Бебутову и Льву Зулькарнаеву режиссёр рассказал об эпизоде из своего детства, который был тогда обыденностью: «Мы знали, что по нашему Арзамасу-16, если начнётся ядерная война, ударят в первую очередь. И это с детского сада ты знал. Из забавного, я помню, в детском саду сидишь, ешь кашу и вдруг — бууум! И стёкла задрожали. Это испытания там на площадке проходили. И это настолько рутина, что ты дальше ешь».
фото: Андрей Першин (Жора Крыжовников)/ Источник: соцсети Андрея Першина
Люди в Сарове жили не просто образованные, а местами и гениальные: «У нас 50 процентов города — это люди с высшим образованием. Ты ещё поищи такой умный, начитанный, интеллигентный город. У нас академик Харитон, человек, который учился в Лондоне два года и изобрёл водородную бомбу. Центральная часть города — это микрогородок академиков, докторов наук. Они жили в таком американском стиле, у них были собственные дома с гаражом, как у Гомера Симпсона. У нас супер интеллигентная среда». В городе был театр, которым руководил однокурсник Марка Захарова, мастера Андрея Першина в ГИТИСе.
фото: Андрей Першин (Жора Крыжовников)/ Источник: соцсети Андрея Першина
Из такой среды не могли не выйти преуспевающие люди: «Мои одноклассники, начиная от администрации президента, возглавляют финансовые институции. Моя одноклассница Ира Смирнова — владелица кинокомпании «Русское». Одноклассник Саша Суворов — звезда сериала «Кармелита». И это всё один класс. Поэтому я не исключение, я подтверждаю правило, что если собрать интеллигентных людей в большом количестве и их как-то обучать, то появляются амбициозные люди и едут в Москву».
фото: Андрей Першин (Жора Крыжовников)/ Источник: соцсети Андрея Першина
«Папа очень хотел, чтобы я был математиком, физиком. Я это всё ненавидел. И спасибо его мудрости, что он никогда не давил. Ему театральная история была не близка. Но когда он понял, что я туда стремлюсь, мы приезжали в Москву и ходили в театр», — рассказал режиссёр. Очень многие увлечения и интересы Андрея уходят корнями в саровское детство: «Я, например, играю в шахматы всё время. А это мы с папой, он меня научил. Я ждал, что он придёт после работы и мы в шахматы будем играть. Естественно, я плохо играю, ничего я не достиг, но это единственное, что не исчезает».
обсуждение >>